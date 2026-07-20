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Folosirea excesivă a telefonului poate afecta mâinile și degetele. Cum pot fi prevenite artrita și sindromul de tunel carpian

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mana texting phone
Smartphone-ul a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce schimbări în utilizarea telefonului pot proteja mâinile Exerciții simple pentru mâini

De la orele petrecute pe rețelele sociale până la vizionarea de filme și plata facturilor, telefonul mobil a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Însă modul în care folosim smartphone-urile afectează tot mai mult sănătatea mâinilor și poate duce la apariția unor probleme precum sindromul de tunel carpian sau artrita. Medicii spun că câteva schimbări simple pot face diferența.

Fie că petrecem ore întregi derulând conținut pe rețelele sociale, plătind facturi online sau urmărind seriale pe telefon, smartphone-ul a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Însă toate aceste mișcări repetate de tastare și glisare își pun amprenta asupra mâinilor, scrie Euronews.

„Texting thumb” este un termen general care descrie o serie de probleme asociate utilizării excesive a telefonului: rigiditate, durere pulsatilă în apropierea articulației degetului mare sau senzația de pocnitură atunci când acesta este îndoit. Netratate, aceste afecțiuni provocate de suprasolicitare pot evolua către sindromul de tunel carpian, artrită sau tenosinovita De Quervain.

„Mâinile noastre nu au fost concepute pentru a folosi telefoanele toată ziua”, explică Eugene Tsai, chirurg la Cedars-Sinai Orthopaedics and Sports Medicine. „Dacă vrem să folosim telefoanele, trebuie să avem grijă de mâinile noastre.”

Avertismentele nu sunt noi, în urmă cu două decenii se vorbea despre „BlackBerry thumb”, însă timpul petrecut astăzi în fața ecranelor a făcut ca leziunile provocate de suprasolicitare să fie mult mai frecvente.

Menținerea încheieturilor și a coatelor în aceeași poziție timp de ore întregi poate provoca dureri la baza degetului mare și la nivelul încheieturii. Ținerea telefonului în poziție verticală pentru perioade îndelungate solicită și celelalte degete.

„Dispozitivele mobile vor rămâne parte din viața noastră. În loc să spunem că nu ar trebui să le folosim, trebuie să găsim modalități prin care acestea să fie compatibile cu viața modernă”, spune Maureen O'Shaughnessy, specialistă la University of Kentucky HealthCare Hand Center.

Ce schimbări în utilizarea telefonului pot proteja mâinile

Cea mai simplă soluție este limitarea timpului petrecut pe telefon sau luarea unor pauze scurte între sesiunile de utilizare. Dacă acest lucru pare dificil, specialiștii mai recomandă și:

  • să schimbi mâna cu care folosești telefonul;
  • să folosești degetul arătător în locul degetului mare atunci când tastezi;
  • să alternezi modul în care ții dispozitivul.

Funcțiile de accesibilitate pot fi, de asemenea, utile. Dictarea vocală reduce nevoia de tastare, iar mărirea dimensiunii textului elimină necesitatea de a ține telefonul foarte aproape de față.

Accesoriile de tip inel sau suport circular distribuie mai uniform greutatea telefonului și pot fi folosite și ca suport pentru vizionarea videoclipurilor.

Exerciții simple pentru mâini

Exercițiile zilnice pot reduce disconfortul apărut după perioade lungi de utilizare a telefonului. Pentru durerile de la baza degetului mare, este recomandat ca mâna să fie așezată pe o suprafață plană cu degetul mare depărtat față de celelalte degete, menținând poziția aproximativ 30 de secunde. Medicii recomandă și alte câteva mișcări simple:

  • întinderea încheieturii prin înclinarea palmei înainte și înapoi, cu ajutorul celeilalte mâini;
  • mișcări circulare mici realizate cu degetele mari;
  • flexarea individuală a fiecărui deget.

Dacă durerea, amorțeala sau furnicăturile persistă în ciuda reducerii timpului petrecut pe telefon și a unor măsuri precum aplicarea gheții sau administrarea de antiinflamatoare, este recomandat un consult medical.

Utilizarea constantă a telefonului poate agrava artrita existentă la nivelul degetului mare, poate declanșa tenosinovita De Quervain sau poate provoca „trigger thumb”, o afecțiune dureroasă cauzată de inflamarea unui tendon.

Medicii subliniază că o pauză scurtă pentru a schimba poziția mâinilor poate părea un gest minor, însă, pe termen lung, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății acestora.

Editor : M.I.

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