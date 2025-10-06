Cercetătorii chinezi susţin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile şi fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute. Echipa de cercetare din provincia Zhejiang, sub conducerea medicului ortoped dr. Lin Xianfeng, de la spitalul Sir Run Run Shaw, din China, a anunţat că a dezvoltat un adeziv medical inovator care ar putea schimba radical modul în care sunt tratate fracturile, potrivit News.ro.

Substanţa, denumită „Bone-02”, promite să repare fragmentele de os în doar câteva minute, reducând necesitatea intervenţiilor chirurgicale invazive şi a implanturilor metalice.

Inspirat de modul în care stridiile aderă ferm la suprafeţe sub apă, echipa a încercat să reproducă acest mecanism pentru a fixa oasele fracturate. Potrivit dr. Xianfeng, adezivul reuşeşte o fixare precisă în două-trei minute, chiar şi într-un mediu bogat în sânge, situaţie întâlnită în timpul intervenţiilor chirurgicale.

Un avantaj important al noului adeziv ar fi faptul că se absoarbe natural în organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând astfel nevoia unei a doua operaţii pentru îndepărtarea implanturilor.

În testele de laborator şi în primele încercări clinice, substanţa a demonstrat atât siguranţă, cât şi eficacitate, potrivit echipei. Într-un studiu, procedura a fost finalizată în mai puţin de trei minute, comparativ cu tratamentele convenţionale care implică incizii mari şi fixare cu plăci şi şuruburi metalice.

Formula combină compuşi de calciu şi proteine specifice care asigură o legătură puternică, flexibilă şi sigură. Aplicarea sa necesită doar o incizie minimă, prin care adezivul este introdus direct în zona fracturată, sigilând fragmentele osoase în câteva minute.

Până în prezent, „Bone-02” a fost testat cu succes la peste 150 de pacienţi, potrivit presei chineze. Forţa de lipire a oaselor a depăşit 180 de kilograme, iar parametrii mecanici (rezistenţa la forfecare şi la compresie) sugerează că adezivul ar putea înlocui, în viitor, implanturile metalice tradiţionale. În plus, cercetătorii susţin că metoda ar putea reduce riscurile de reacţii adverse şi infecţii post-operatorii.

Pe piaţă există deja mai multe tipuri de cimenturi osoase sau materiale de umplere pentru defecte osoase, însă acestea nu au proprietăţi adezive reale. Primele încercări de a crea substanţe adezive pentru oase datează din anii 1940, dar formulele bazate pe gelatină, răşini epoxidice şi acrilaţi au fost abandonate din cauza problemelor de compatibilitate biologică.

Rezultatele actuale, publicate de echipa din Zhejiang, indică faptul că „Bone-02” ar putea reprezenta un pas important spre un tratament mai rapid şi mai sigur al fracturilor.

Autorităţile sanitare chineze ar fi aprobat dezvoltarea şi aplicarea clinică a adezivului osos, cu planuri de a-l introduce în curând în reţeaua de spitale din ţară, ca alternativă standard la chirurgia ortopedică standard. În paralel, este evaluată capacitatea de producţie industrială pentru exportul global, deşi strategiile comerciale şi de proprietate intelectuală sunt încă în curs de elaborare.

China a anunţat că deţine brevete naţionale şi internaţionale pentru acest adeziv osos experimental, pentru a proteja tehnologia, pe care însă îşi propune însă să o facă accesibilă comunităţii medicale internaţionale.

