Fructul care a inspirat „aroma anului 2026” și sprijină sănătatea cardiovasculară. Nutriționiștii explică: „Are efect antiinflamator”

Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de îmbolnăvire la nivel național, iar prevenția începe adesea cu alimentația. Coacăzele negre, bogate în antioxidanți și vitamine, sunt recunoscute pentru rolul lor benefic în menținerea sănătății inimii, sprijinind circulația sanguină și reducând riscul de afecțiuni cardiovasculare. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro care sunt efectele pozitive ale fructelor și cum pot fi consumate pentru a valorifica la maximum nutrienții esențiali.

Sănătatea inimii nu depinde de un singur aliment, ci de o alimentație variată, care include constant fructe și legume - cu precădere cele intens colorate și adaptate sezonului.

Ce beneficii au coacăzele pentru organism

Coacăzele negre sunt fructe mici, rotunde și cu o culoare intensă, apreciate pentru bogăția lor în vitamine, antioxidanți și fibre. Ele se coc natural între sfârșitul lunii iunie și luna iulie, uneori până la începutul lui august, în funcție de climă și regiune. Pot fi congelate și consumate chiar și în extrasezon, păstrându-și aproape intacte proprietățile nutritive.

„Coacăzele au beneficii importante pentru sănătate, datorită profilului lor nutritiv bogat și diversificat. Acestea conțin vitamina C, vitamine din complexul B și vitamina E, antociani (antioxidanți naturali care dau culoarea intensă fructelor), fibre, potasiu, fier.

Consumate regulat, coacăzele negre aduc multiple beneficii pentru sănătatea inimii. Antocianii și alți antioxidanți din fructe protejează celulele cardiovasculare și reduc stresul oxidativ - un factor implicat în apariția bolilor cardiace. În plus, acești compuși contribuie la menținerea elasticității vaselor de sânge și susțin circulația sanguină, ajutând la prevenirea hipertensiunii și a altor afecțiuni cardiovasculare.

Fibrele din compoziția fructelor contribuie la reglarea nivelului de zahăr din sânge, susțin digestia și pot ajuta la menținerea unei greutăți corporale sănătoase - un alt factor esențial pentru sănătatea inimii. Mineralele, precum potasiul, ajută la reglarea tensiunii arteriale, iar vitamina C și alți antioxidanți sprijină sistemul imunitar și protejează celulele de stresul oxidativ. Pe lângă beneficiile cardiovasculare, coacăzele negre au efect antiinflamator și pot susține sănătatea ochilor și a pielii.

Prin combinarea tuturor acestor proprietăți, fructele devin un aliat natural pentru prevenirea bolilor de inimă, dar și pentru menținerea sănătății generale a organismului.”, a explicat Gina Tăujan, psihonutriționist

Cum se consumă corect coacăzele negre

„Pentru a beneficia pe deplin de nutrienții coacăzelor negre, acestea se pot savura proaspete sau congelate, forme în care își păstrează integral proprietățile nutritive. Pot fi consumate ca atare sau integrate în smoothie-uri, preparate cu ovăz sau semințe de chia, ori sub formă de piure crud. Aproximativ 100 de grame de fructe pe zi asigură aportul optim de nutrienți esențiali pentru sănătatea generală a organismului.”, a mai adăugat specialistul în nutriție

Prepararea termică îndelungată reduce semnificativ conținutul de vitamina C, motiv pentru care se recomandă evitarea fierberii fructelor.

Alte fructe care protejează sănătatea inimii

„Pe lângă coacăzele negre, mai multe fructe contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare. Afinele sunt bogate în antioxidanți puternici, care protejează celulele și vasele de sânge de stresul oxidativ, iar căpșunile ajută la reducerea inflamației și a nivelului colesterolului LDL, prevenind depunerile pe artere.

Rodiile susțin elasticitatea vaselor de sânge și stimulează circulația, în timp ce merele furnizează fibre și polifenoli cu efect cardioprotector. Zmeura și murele completează lista, fiind surse valoroase de fibre și antioxidanți care sprijină atât funcția cardiovasculară, cât și sănătatea generală a organismului.”, conchide sursa Digi24.ro

Producătorul american de condimente McCormick & Company a desemnat coacăza neagră drept „Aroma anului 2026”, parte a raportului anual privind tendințele culinare. McCormick este o companie americană cu peste 130 de ani de tradiție în industria alimentară, specializată în producerea, comercializarea și distribuția de condimente, ierburi, amestecuri de arome, sosuri și alte ingrediente pentru gust.

Din anul 2000, McCormick Flavor Forecast explorează ce modelează viitorul aromelor la nivel global. În fiecare an, raportul analizează noutățile și tendințele emergente, identificând aromele cheie pe care consumatorii le vor întâlni în lunile și anii următori. (Sursa: McCormick )