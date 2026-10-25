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Fructul care poate modifica periculos efectul medicamentelor pentru tensiune. Chiar și un singur pahar cu suc poate provoca probleme

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Suc de grapefruit
Foto: Profimedia
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Din articol
De ce grapefruitul poate modifica efectul medicamentelor Ce medicamente pentru tensiune pot interacționa cu grapefruitul Și medicamentele pentru colesterol pot fi afectate Chiar și un singur pahar de suc de grapefruit poate fi suficient Alte citrice care pot interacționa cu medicamentele Ce trebuie să facă persoanele care iau medicamente zilnic

Un fruct considerat sănătos, bogat în vitamine și consumat frecvent la micul dejun, poate modifica efectul unor medicamente utilizate pentru tratarea hipertensiunii arteriale și a colesterolului ridicat.

Specialiștii avertizează că grapefruitul poate crește concentrația anumitor substanțe medicamentoase în sânge, amplificând riscul de reacții adverse. În unele cazuri, chiar și un singur pahar de suc poate fi suficient pentru a provoca o interacțiune, potrivit publicației germane Focus.

Avertismentul vine din partea Centrului pentru Protecția Consumatorilor din landul german Renania-Palatinat, care atrage atenția asupra interacțiunilor dintre grapefruit și mai multe categorii de medicamente.

Deși grapefruitul este o sursă de vitamina C și potasiu, anumite substanțe naturale din compoziția sa pot influența modul în care organismul metabolizează medicamentele.

Problema nu se limitează la persoanele care urmează tratamente pentru hipertensiune arterială. Interacțiuni similare pot apărea și în cazul unor medicamente pentru reducerea colesterolului, al imunosupresoarelor și al anumitor tratamente oncologice.

De ce grapefruitul poate modifica efectul medicamentelor

Explicația se află în modul în care organismul procesează substanțele active din medicamente.

Grapefruitul conține compuși naturali, printre care furanocumarinele, care pot inhiba activitatea unei enzime numite CYP3A4.

Această enzimă, prezentă inclusiv în intestinul subțire, participă la metabolizarea mai multor medicamente administrate pe cale orală.

În condiții normale, o parte din substanța activă este descompusă înainte de a ajunge în circulația sanguină.

Atunci când activitatea enzimei CYP3A4 este blocată de compușii din grapefruit, o cantitate mai mare din medicament poate pătrunde în sânge.

Consecința poate fi creșterea concentrației medicamentului peste nivelul așteptat, ceea ce amplifică posibilitatea apariției reacțiilor adverse.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) avertizează că această interacțiune poate determina acumularea unor cantități prea mari de substanță activă în organism.

În cazul anumitor medicamente, grapefruitul poate avea însă efectul opus, reducând absorbția și, implicit, eficiența tratamentului.

Ce medicamente pentru tensiune pot interacționa cu grapefruitul

Printre medicamentele afectate se numără unele blocante ale canalelor de calciu, utilizate pentru tratarea hipertensiunii arteriale și a altor afecțiuni cardiovasculare.

Un exemplu este nifedipina, substanță activă folosită pentru scăderea tensiunii arteriale.

Potrivit FDA, consumul de grapefruit poate crește cantitatea de nifedipină care ajunge în circulația sanguină, ceea ce poate amplifica efectul medicamentului.

Și în cazul verapamilului, utilizat pentru hipertensiune și anumite tulburări ale ritmului cardiac, autoritățile medicale britanice recomandă evitarea grapefruitului.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) avertizează că fructul poate crește concentrația de verapamil în organism și poate accentua reacțiile adverse.

O scădere excesivă a tensiunii arteriale poate provoca amețeli, slăbiciune sau senzație de leșin.

Specialiștii precizează însă că nu toate medicamentele pentru hipertensiune interacționează cu grapefruitul. Riscul depinde de substanța activă, de doza administrată și de particularitățile fiecărui pacient.

Și medicamentele pentru colesterol pot fi afectate

Interacțiunile nu se limitează la tratamentele pentru tensiune.

Grapefruitul poate influența și acțiunea unor statine, medicamente utilizate pentru reducerea colesterolului.

FDA menționează simvastatina și atorvastatina printre substanțele active care pot interacționa cu acest fruct.

În cazul anumitor statine, creșterea concentrației medicamentului în sânge poate amplifica riscul de afectare musculară și hepatică.

În situații severe, afectarea musculară poate avea consecințe asupra funcției renale.

De asemenea, sunt cunoscute interacțiuni cu unele medicamente imunosupresoare, administrate inclusiv după transplantul de organe sau în tratamentul anumitor boli autoimune.

Serviciul german de informare despre cancer menționează și interacțiuni cu unele tratamente oncologice, inclusiv cu medicamente care conțin imatinib.

Chiar și un singur pahar de suc de grapefruit poate fi suficient

Unul dintre cele mai importante avertismente ale specialiștilor privește cantitatea de grapefruit consumată.

Potrivit Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Renania-Palatinat, chiar și un singur pahar de suc poate declanșa interacțiuni cu anumite medicamente.

Nu există o diferență esențială între consumul fructului proaspăt și cel al sucului, deoarece compușii responsabili de interacțiune pot fi prezenți în ambele forme.

Mai mult, simpla separare a momentului în care este consumat grapefruitul de ora administrării medicamentului nu elimină întotdeauna riscul.

Efectul asupra enzimei CYP3A4 poate persista mai multe zile.

Prin urmare, consumul unui pahar de suc dimineața și administrarea medicamentului seara nu reprezintă neapărat o soluție sigură.

Persoanele care utilizează medicamente incompatibile cu grapefruitul trebuie să respecte recomandările din prospect și indicațiile medicului sau farmacistului.

Alte citrice care pot interacționa cu medicamentele

Grapefruitul nu este singurul fruct care necesită precauție în timpul anumitor tratamente medicamentoase.

Potrivit publicației Focus, interacțiuni similare pot apărea și în cazul pomelo, precum și al portocalelor amare de Sevilla, utilizate uneori în prepararea marmeladelor.

Specialiștii germani recomandă prudență și în cazul limetelor.

În schimb, portocalele dulci și mandarinele sunt considerate, în general, sigure în privința acestui tip de interacțiune.

Nici în cazul lămâilor obișnuite nu sunt cunoscute interacțiuni comparabile, potrivit informațiilor prezentate de organizația germană pentru protecția consumatorilor.

Ce trebuie să facă persoanele care iau medicamente zilnic

Specialiștii recomandă verificarea prospectului înainte de consumul de grapefruit sau de suc de grapefruit în timpul unui tratament medicamentos.

Dacă există o interacțiune cunoscută, evitarea fructului poate fi necesară pe întreaga durată a tratamentului.

De asemenea, pacienții trebuie să verifice ingredientele sucurilor și ale altor băuturi din comerț, deoarece unele produse pot conține grapefruit fără ca acest lucru să fie evident din denumirea lor.

În cazul în care există neclarități, medicul sau farmacistul poate stabili dacă fructul este compatibil cu tratamentul urmat.

Un aspect esențial este că pacienții nu trebuie să întrerupă sau să modifice singuri administrarea medicamentelor pentru a putea consuma grapefruit. Schimbarea tratamentului antihipertensiv fără recomandare medicală poate provoca o creștere necontrolată a tensiunii arteriale.

Avertismentul nu înseamnă că grapefruitul este periculos pentru toată lumea, ci că poate provoca interacțiuni importante în cazul unor tratamente specifice.

Editor : Sebastian Eduard

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