Fructul care susține sănătatea inimii și digestia. Ce efecte are asupra organismului și cine trebuie să fie atent la consum

Avocado furnizează grăsimi nesaturate, fibre, vitamine și minerale, însă cantitatea consumată și combinațiile alimentare contează pentru aportul caloric al mesei. Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii are acest fruct, în ce situații este necesară prudența și cum poate fi inclus în meniul zilnic.

Originar din America Centrală, avocado se deosebește de majoritatea fructelor prin conținutul ridicat de grăsimi, predominant mononesaturate, și prin aportul redus de carbohidrați.

Ce beneficii are avocado

Susține sănătatea cardiovasculară

„Din punct de vedere nutrițional, 100 de grame de avocado furnizează aproximativ 160 de calorii, 15 grame de grăsimi și 2 grame de proteine. Fructul se remarcă prin conținutul de acizi grași mononesaturați, în special acid oleic, prezent și în uleiul de măsline. Aceștia susțin sănătatea cardiovasculară, mai ales atunci când înlocuiesc grăsimile saturate din alimentație.

Inclus într-o dietă echilibrată, consumul de avocado poate avea efecte favorabile asupra profilului lipidic, inclusiv asupra valorilor colesterolului.

Furnizează fibre, importante pentru digestie și sațietate

O porție de 100 de grame conține peste 6 grame de fibre, cantitatea variind în funcție de soi și de gradul de maturitate. Acestea susțin bacteriile benefice din microbiota intestinală, favorizează tranzitul și prelungesc senzația de sațietate.

Fibrele încetinesc, de asemenea, absorbția carbohidraților, contribuind la reglarea glicemiei și la limitarea fluctuațiilor acesteia după masă.”, a explicat Dr. Andra Neacșu, medic endocrinolog cu expertiză în nutriție

Vitaminele, mineralele și antioxidanții din avocado

„Avocado furnizează potasiu, folat (vitamina B9), precum și vitaminele K, E și B6. Folatul este esențial pentru sinteza ADN-ului și diviziunea celulară, în timp ce vitamina E are rol antioxidant, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Fructul conține și luteină și zeaxantină, doi compuși relevanți pentru sănătatea oculară, implicați în protecția structurilor ochiului și menținerea funcției vizuale.

Potasiul susține funcționarea normală a mușchilor

Acest mineral contribuie la funcția musculară și la menținerea echilibrului electrolitic, participând la procesele care permit contracția mușchilor.

De asemenea, inclus într-o cină echilibrată, avocado poate prelungi senzația de sațietate datorită conținutului de grăsimi și fibre. Astfel, poate reduce nevoia de gustări înainte de culcare. În cazul persoanelor cărora foamea le îngreunează adormirea, o masă suficient de consistentă poate oferi mai mult confort.”, a completat medicul specialist

Când trebuie limitat sau evitat consumul de avocado

„Avocado are o densitate calorică ridicată, motiv pentru care persoanele care doresc să slăbească trebuie să acorde atenție porțiilor și combinațiilor alimentare. Asocierea cu nuci, semințe sau brânzeturi poate crește considerabil aportul energetic al mesei.

Nu există o cantitate zilnică potrivită tuturor. Porția se adaptează necesarului caloric, dietei generale și obiectivelor nutriționale. O jumătate de avocado mediu poate fi o opțiune pentru multe persoane, fără să reprezinte însă o recomandare universală.

În cazul tratamentelor cu anticoagulante al căror efect este influențat de vitamina K, precum warfarina, este important ca aportul acestei vitamine să rămână relativ constant. Pacienții trebuie să discute cu medicul înaintea unor modificări importante ale alimentației. Fructul nu trebuie eliminat automat, însă variațiile mari ale cantității consumate pot influența efectul terapeutic.

Totodată, persoanele cu alergie la avocado trebuie să îl evite, conform recomandărilor medicului.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum poate fi consumat și cu ce alimente poate fi asociat

„Avocado poate fi integrat în numeroase preparate, alături de legume, surse de proteine, precum ouăle sau brânzeturile cu un conținut redus de grăsimi, dar și de quinoa ori năut, care furnizează carbohidrați complecși și fibre.

O salată care combină aceste ingrediente poate oferi grăsimi nesaturate, proteine, vitamine și minerale. Proporțiile trebuie adaptate necesarului caloric individual, astfel încât masa să rămână echilibrată.

Fructul poate fi folosit și în sandvișuri, sosuri sau dressinguri, cărora le conferă o textură cremoasă. În deserturi, o variantă este budinca preparată cu banană și pudră de cacao ori de roșcove.

Consumul nu se limitează, așadar, la micul dejun. Avocado își poate găsi locul în diferite mese ale zilei, în porții și combinații adaptate preferințelor și obiectivelor nutriționale.”, a conchis Dr. Andra Neacșu