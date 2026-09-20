Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată

Prunele se numără printre fructele reprezentative ale toamnei, având un aport valoros de fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Consumate proaspete sau deshidratate, acestea pot contribui la susținerea digestiei și pot fi incluse cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii au și ce cantitate este recomandată.

Porția și forma aleasă sunt importante, în special pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze glicemia, deoarece varianta deshidratată are un conținut mai concentrat de zaharuri naturale și o valoare calorică mai mare.

Cele mai importante beneficii ale prunelor

„Printre principalele calități nutriționale ale prunelor se numără conținutul de fibre alimentare. O porție de 100 de grame de fructe proaspete furnizează aproximativ 1,4 grame, contribuind la menținerea senzației de sațietate și la funcționarea normală a sistemului digestiv. Totodată, fibrele constituie o sursă de hrană pentru bacteriile benefice din intestin și susțin echilibrul microbiotei.

Prunele sunt cunoscute și pentru efectul lor benefic asupra tranzitului intestinal. Acestea conțin, printre altele, sorbitol, un compus care poate favoriza tranzitul și poate fi de ajutor persoanelor care se confruntă cu constipația. Din acest motiv, fructele, atât proaspete, cât și deshidratate, sunt frecvent incluse în recomandările alimentare pentru susținerea digestiei.

Un alt avantaj este aportul de antioxidanți, în special polifenoli și antocianine. Acești compuși contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Antocianinele sunt, de asemenea, pigmenții care conferă culoarea intensă soiurilor cu coaja închisă.

Din punct de vedere nutrițional, aceste fructe furnizează vitamina C, vitamina K și potasiu. În același timp, au o valoare energetică redusă: 100 de grame conțin aproximativ 46 de kilocalorii, astfel că pot fi integrate cu ușurință într-o alimentație echilibrată.” , a explicat Dr. Andra Neacșu

Câte prune putem mânca și cum este recomandat să le includem în alimentație

„Pentru o gustare, o porție de aproximativ 150-200 de grame de prune proaspete poate fi o alegere potrivită. Fructele pot fi servite ca atare, între mese, adăugate la micul dejun sau incluse într-un desert, după masa principală.

Este indicat să fie mâncate cu tot cu coajă, după o spălare atentă, deoarece aceasta contribuie la aportul de fibre și compuși antioxidanți. Persoanele care trebuie să își monitorizeze glicemia trebuie să acorde atenție în special porției și modului în care fructele sunt integrate în alimentație.

Pe măsură ce se coc, prunele pot deveni mai dulci. Impactul asupra glicemiei nu este însă determinat numai de gradul de coacere, ci și de cantitatea consumată, compoziția întregii mese și răspunsul individual al organismului.

O alternativă o reprezintă prunele deshidratate, însă acestea trebuie consumate în porții mai mici, deoarece eliminarea apei determină concentrarea zaharurilor naturale și creșterea valorii calorice raportate la aceeași greutate. O cantitate orientativă este de aproximativ 20 de grame. Este indicat să fie alese produse simple, fără zahăr adăugat, uleiuri sau alți aditivi.”, a conchis sursa Digi24.ro