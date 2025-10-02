Live TV

femeie la dieta
Silueta poate avea de suferit din cauza excesului de struguri, avertizează nutriționiștii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Strugurii, fructele-vedetă ale sezonului, pot deveni un inamic al sănătății, dacă sunt consumați în cantități mari. Specialiștii spun că, deși sunt sănătoși și gustoși, au și foarte mult zahăr, iar asta poate duce la creșterea în greutate. Porția recomandată este de 150 de grame, altfel pot apărea și problemele. „Creșterea glicemiei e inevitabilă”, avertizează medicii. Mulți dintre români respectă regula, însă sunt și care recunosc că se întâmplă să o treacă cu vederea.

Dana Costache, jurnalist Digi24: Este perioada de cules, iar cămările sunt pline de struguri. Ei sunt dulci, zemoși și plini de beneficii nutritive, însă ascund și un pericol pentru cei care țin la siluetă: este fructul de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul.

Nu doar silueta poate avea de suferit din cauza excesului de struguri.

Ștefan Simionescu, antrenor și nutriționist: Trebuie să avem grijă, pentru că strugurii și bananele au nivelul cel mai mare de fructoză. Fructoza nu este ca zahărul rafinat din comerț, dar totuși trebuie să avem grijă pentru că un număr mare de fructoză poate pune puțină presiune pe ficat, adică practic ne face rău.

Porția recomandată este de 150 de grame. Oamenii spun că, uneori, o depășesc.

Femeie: Îmi propun, dar nu reușesc.
Reporter: Vă plac foarte mult?
Femeie: Îmi plac toate fructele, mai puțin merele.

Femeie: Mănânc cât cred, dar eu zic că ponderat, că așa am mâncat toată viață, însă trebuie să recunosc că în perioada lor, chiar mănânc struguri.

Alții evită strugurii din cauza nivelului ridicat de fructoză.

Femeie: Îmi plac foarte mult, doar că au foarte multă fructoză și îmi ridică nivelul de glicemie foarte tare în corp. Prefer să merg pe kiwi, antioxidanți, afine, zmeură.

Dumitru Mărășescu, medic familie: Pot produce diverse probleme digestive la unele persoane, precum balonări și probleme dentare, adică zahărul din struguri poate duce la carii, creșterea glicemiei este inevitabilă.

Totuși, strugurii consumați echilibrat pot avea beneficii pentru sănătate, pentru că sunt bogați în antioxidanți și vitamine.

