Fundația Română a Inimii lansează campania „Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!”

Un pas concret pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030, cu accent pe identificarea precoce și controlul factorilor de risc cardiovascular

De Ziua Mondială a Inimii, Fundația Română a Inimii lansează, la Palatul Parlamentului, campania națională „Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!”. Este un demers de informare, conștientizare și advocacy, care transpune în acțiune o parte dintre măsurile prevăzute în Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în România, cu aproximativ 150.000 de decese anual, iar mortalitatea cardiovasculară este de circa 2,5 ori mai ridicată decât media Uniunii Europene. Aproximativ 55% din populația adultă are colesterol crescut, însă mai puțin de 15% dintre pacienții aflați sub tratament ating țintele terapeutice recomandate.

Campania pornește de la controlul colesterolului (în special al LDL-colesterolului, numit și “colesterolul rău”, care este principala țintă terapeutică), dar privește riscul cardiovascular în ansamblu. Hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, diabetul zaharat, obezitatea și fumatul se pot cumula și cresc semnificativ riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

„Din 2025, România are o Strategie Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare. Miza reală este acum implementarea ei, cu obiective măsurabile și rezultate vizibile pentru pacienți. «Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!» este un astfel de pas concret. Dacă vrem să reducem povara cardiovasculară, sistemul trebuie să treacă de la reacție pasivă la prevenție efectivă și de la existența tratamentelor la atingerea efectivă a țintelor terapeutice”, a declarat Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte al Comisiei de Cardiologie a Ministerului Sănătății.

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte al Comisiei de Cardiologie a Ministerului Sănătății

Obiectivul campaniei este ca, până în anul 2030, cel puțin 50% dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice. În paralel, componenta de advocacy urmărește activarea instrumentelor deja existente în sistem pentru evaluarea sistematică a riscului cardiovascular și identificarea proactivă a persoanelor cu risc crescut.

„Riscul cardiovascular nu începe în momentul infarctului miocardic sau al accidentului vascular cerebral. El se cumulează în timp, prin factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, diabetul zaharat, obezitatea și fumatul. De aceea, prevenția eficientă înseamnă identificarea sistematică a riscului cardiovascular și intervenția înainte de apariția complicațiilor”, a declarat Prof. Dr. Dan Gaiță, Membru al Boardului European Heart Network.

Prof. Dr. Dan Gaiță, Membru al Boardului European Heart Network

Strategia Națională prevede măsuri concrete pentru prevenție și identificarea precoce a riscului cardiovascular, între care dezvoltarea mecanismelor de raportare și urmărire a persoanelor la risc, utilizarea instrumentelor digitale și crearea unei rețele de Centre Județene de Prevenție a Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare. Până în 2030, ținta este ca cel puțin 50% dintre județe să dispună de astfel de centre. Strategia urmărește îmbunătățirea accesului la timp la tratamentul farmacologic, inclusiv la medicamente de nouă generație, și stabilește ca indicator reducerea cu 25% până în 2030 a timpilor de acces la tratamentele inovative în bolile cardiovasculare și cerebrovasculare.

„Prevenția și accesul la tratament trebuie să funcționeze împreună. Nu este suficient să identificăm pacientul cu risc crescut dacă acesta ajunge prea târziu la intervenția de care are nevoie. Strategia Națională stabilește obiectivul reducerii cu 25%, până în 2030, a timpilor de acces la tratamentele inovative în bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, iar implementarea trebuie să transforme această țintă într-un rezultat real pentru pacient”, a declarat Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte al Comisiei de Cardiologie a Ministerului Sănătății.

Campania „Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!” are două componente complementare. Componenta de comunicare publică urmărește mobilizarea populației adulte pentru cunoașterea valorilor colesterolului și a celorlalți factori de risc cardiovascular și pentru adresarea la medic în vederea evaluării și stabilirii conduitei terapeutice adecvate. Componenta de advocacy urmărește transformarea prevenției într-un proces sistematic, prin evaluarea riscului cardiovascular și identificarea din timp a persoanelor care au nevoie de monitorizare și intervenție medicală.

Despre Fundația Română a Inimii

Fundația Română a Inimii desfășoară activități dedicate prevenției bolilor cardiovasculare, informării și conștientizării populației privind factorii de risc cardiovascular și susținerii implementării unor politici de sănătate publică bazate pe dovezi validate științific.

Editor : A.D.V.