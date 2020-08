Gabriela Firea: De vineri deschidem spitalul modular COVID din Pipera

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că de vineri va fi deschis spitalul modular - secţie externă a Spitalului Victor Babeş, destinat tratării cazurilor de COVID-19, informează Agerpres.

"Am găsit cadre medicale care să îi trateze pe pacienţii cu coronavirus şi de vineri deschidem spitalul modular COVID din Pipera, care va funcţiona ca secţie externă a Spitalului Victor Babeş. Avem 400 de locuri pentru pacienţi şi o zonă foarte generoasă pentru cadrele medicale", a precizat primarul general, pentru România TV.

Ea a menţionat că Primăria Capitalei a făcut demersurile necesare pentru asigurarea personalului medical, deşi a solicitat şi sprijinul Ministerului Sănătăţii în acest sens.

"Am respectat tot ceea ni s-a solicitat, ca dotări. Spitalul modular din Pipera are standarde civilizate şi îi poate primi pe pacienţii cu forme uşoare care se internează iniţial la spitalul Victor Babeş. Sunt condiţii de tratament şi de cazare foarte bune. Sunt saloane cu maximum două paturi, baie proprie, toalete, boiler, televizoare, wi-fi; contract cu o firmă de catering - deci o alimentaţie corespunzătoare. Dar vreau să vă spun un lucru - şi este realmente strigător la cer. Noi am comunicat Ministerului Sănătăţii că facem toate aceste eforturi, deşi bugetul nostru a fost masacrat realmente - şi este posibil să avem în curând conturile pur şi simplu blocate de către omul de afaceri Costică Costanda, pentru decizii de acum 16-17 ani - dar măcar să facă minimul de gest să ne sprijine cu cadre medicale. Nici până în ziua de azi...", a spus Gabriela Firea.

Pe 30 iulie, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că urmează să fie operaţionalizate 100 din cele 500 de paturi din spitalul modular.

"Ventilatoare avem, s-au şi adaptat la spitalele modulare pe care le avem, avem obţinut aviz pentru acel spital pe care-l avem în Chitila, se operaţionalizează astăzi primele 100 de paturi, se vor operaţionaliza tot în zilele următoare şi 100 din cele 500 de paturi din spitalul modular ce ţine de Victor Babeş din Pipera, avem spitalul Elias cu acel spital din incintă, tot spital modular, care este operaţional în acest moment şi avem şi unităţile mobile de terapie intensivă pe care în acest moment le avem trimise către Piteşti, Prahova, Galaţi şi Timişoara. Noi adaptăm aceste unităţi mobile, după cum ştiţi avem nişte judeţe care în acest moment au o creştere ridicată: Dâmboviţa, Argeş, Prahova, Braşov, Galaţi şi municipiul Bucureşti. Adaptăm unităţile medicale din judeţele limitrofe şi din judeţele aflate la distanţă pentru a putea acoperi necesarul atât de paturi de terapie intensivă, ventilatoare, şi de spitale suport COVID", a spus Tătaru.

Pe 20 iulie, Primăria Capitalei anunţa că Gabriela Firea a decis activarea, în regim de urgenţă, a spitalului modular - secţie externă a Spitalului Victor Babeş - construit de Compania Municipală de Consolidări a Primăriei Capitalei.

