Live TV

Greșeala pe care multe persoane o fac când beau cafea. Specialiștii explică efectul asupra absorbției unui mineral esențial

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficiile cafelei pentru organism. Sursă Foto Getty Images
Beneficiile cafelei pentru organism. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce beneficii are cafeaua Cât de indicat este să bei cafea pe stomacul gol

Cafeaua se numără printre cele mai consumate băuturi din lume, însă momentul și modul în care este băută pot influența absorbția unor nutrienți esențiali. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii poate avea, când este indicat să o consumăm și la ce trebuie să fim atenți atunci când o includem în rutina zilnică.

Obiceiurile asociate acestei băuturi ridică întrebări despre locul ei în alimentația zilnică, iar recomandările trebuie raportate la nevoile fiecărei persoane.

Ce beneficii are cafeaua

„Atunci când este consumată cu moderație, cafeaua poate fi integrată într-un stil de viață echilibrat. Datorită conținutului de compuși bioactivi, printre care se numără polifenolii cu proprietăți antioxidante, dar și cofeina, această băutură poate contribui temporar la îmbunătățirea stării de alertă, a atenției și a capacității de concentrare. ”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan

Momentul consumului poate influența absorbția fierului din alimente

„Cafeaua consumată în timpul mesei sau la scurt timp după aceasta poate diminua absorbția fierului, în special datorită polifenolilor pe care îi conține. Acești compuși pot reduce cantitatea preluată de organism.

Efectul este mai pronunțat în cazul fierului non-hemic, forma întâlnită în principal în alimentele de origine vegetală, precum lintea, fasolea, năutul, tofu, semințele și cerealele. Comparativ cu fierul provenit din surse animale, acesta este absorbit în mod natural într-o proporție mai redusă.

Consumul unei cafele după masă nu înseamnă însă că va apărea automat un deficit de fier. Momentul ales poate fi relevant mai ales pentru persoanele care prezintă deja niveluri scăzute ale fierului sau feritinei, au un necesar crescut ori urmează o alimentație predominant vegetală. O măsură simplă este consumarea cafelei între mese, mai ales dacă alimentele servite reprezintă o sursă importantă de fier.

Vitamina C poate favoriza absorbția fierului

Absorbția fierului de origine vegetală poate fi favorizată prin asocierea alimentelor bogate în acest mineral cu surse de vitamina C. Ardeiul, roșiile, broccoli, kiwi și citricele sunt câteva dintre opțiunile care pot fi incluse la aceeași masă.

Prin urmare, nu este necesară eliminarea cafelei din alimentație, ci acordarea unei atenții sporite momentului în care este consumată, mai ales atunci când aportul de fier reprezintă o preocupare.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cât de indicat este să bei cafea pe stomacul gol

„Cafeaua consumată pe stomacul gol nu este, în sine, un obicei considerat nesănătos. Toleranța diferă însă de la o persoană la alta, astfel că reacția organismului este un reper mai relevant decât clasificarea băuturii drept «bună» sau «rea».

Un obicei simplu este consumul unui pahar cu apă alături de cafea. Acesta poate contribui la menținerea unei hidratări adecvate pe parcursul zilei, fără ca băutura să necesite o «compensare» sau să provoace automat deshidratare.

Atunci când nivelul de fier sau de feritină este scăzut, poate fi util ca această băutură să fie consumată între mese, în loc să fie asociată în mod obișnuit cu mesele principale.”, a conchis sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
Permis de conducere
5
Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de...
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
Digi Sport
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ceasca cafea
Încă un motiv să bem cafea
shutterstock_222414250
De ce este important să bem cafea din boabe bine prăjite
cafea
Beneficiu neașteptat al cafelei, descoperit de experții britanici
Recomandările redacţiei
george simion nicusor dan consultari cotroceni
Nicuşor Dan va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare...
Un bec aprins.
Bolojan, avertisment înaintea evaluării S&P: „Toate resursele noastre...
arma rusia
Mister în jurul unei arme folosite de ruși la granița cu Ucraina. Ce...
GILZE-RIJEN - Commander of the Armed Forces Onno Eichelsheim at Gilze-Rijen Air Base during the presentation of the new Defence White Paper, which outlines the plan to strengthen the armed forces in the coming years through substantial investments. The Mi
Europa, vulnerabilă până în 2030. Șeful armatei olandeze compară...
Ultimele știri
Preţurile petrolului au crescut puternic în septembrie, după atacul asupra unei conducte strategice din Arabia Saudită
Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi
Când începe vacanța de toamnă 2026: Câte zile libere vor avea elevii. Calendarul următoarelor pauze școlare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag bani și succes în octombrie 2026. Venus le schimbă situația financiară
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Andrei Vochin scrie despre problema reală pe care Gică Hagi o are la naționala României: „Între vină și...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Sunt bani buni! E o echipă din...
Adevărul
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate...
Newsweek
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...