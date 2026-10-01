Greșeala pe care multe persoane o fac când beau cafea. Specialiștii explică efectul asupra absorbției unui mineral esențial

Cafeaua se numără printre cele mai consumate băuturi din lume, însă momentul și modul în care este băută pot influența absorbția unor nutrienți esențiali. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii poate avea, când este indicat să o consumăm și la ce trebuie să fim atenți atunci când o includem în rutina zilnică.

Obiceiurile asociate acestei băuturi ridică întrebări despre locul ei în alimentația zilnică, iar recomandările trebuie raportate la nevoile fiecărei persoane.

Ce beneficii are cafeaua

„Atunci când este consumată cu moderație, cafeaua poate fi integrată într-un stil de viață echilibrat. Datorită conținutului de compuși bioactivi, printre care se numără polifenolii cu proprietăți antioxidante, dar și cofeina, această băutură poate contribui temporar la îmbunătățirea stării de alertă, a atenției și a capacității de concentrare. ”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan

Momentul consumului poate influența absorbția fierului din alimente

„Cafeaua consumată în timpul mesei sau la scurt timp după aceasta poate diminua absorbția fierului, în special datorită polifenolilor pe care îi conține. Acești compuși pot reduce cantitatea preluată de organism.

Efectul este mai pronunțat în cazul fierului non-hemic, forma întâlnită în principal în alimentele de origine vegetală, precum lintea, fasolea, năutul, tofu, semințele și cerealele. Comparativ cu fierul provenit din surse animale, acesta este absorbit în mod natural într-o proporție mai redusă.

Consumul unei cafele după masă nu înseamnă însă că va apărea automat un deficit de fier. Momentul ales poate fi relevant mai ales pentru persoanele care prezintă deja niveluri scăzute ale fierului sau feritinei, au un necesar crescut ori urmează o alimentație predominant vegetală. O măsură simplă este consumarea cafelei între mese, mai ales dacă alimentele servite reprezintă o sursă importantă de fier.

Vitamina C poate favoriza absorbția fierului

Absorbția fierului de origine vegetală poate fi favorizată prin asocierea alimentelor bogate în acest mineral cu surse de vitamina C. Ardeiul, roșiile, broccoli, kiwi și citricele sunt câteva dintre opțiunile care pot fi incluse la aceeași masă.

Prin urmare, nu este necesară eliminarea cafelei din alimentație, ci acordarea unei atenții sporite momentului în care este consumată, mai ales atunci când aportul de fier reprezintă o preocupare.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cât de indicat este să bei cafea pe stomacul gol

„Cafeaua consumată pe stomacul gol nu este, în sine, un obicei considerat nesănătos. Toleranța diferă însă de la o persoană la alta, astfel că reacția organismului este un reper mai relevant decât clasificarea băuturii drept «bună» sau «rea».

Un obicei simplu este consumul unui pahar cu apă alături de cafea. Acesta poate contribui la menținerea unei hidratări adecvate pe parcursul zilei, fără ca băutura să necesite o «compensare» sau să provoace automat deshidratare.

Atunci când nivelul de fier sau de feritină este scăzut, poate fi util ca această băutură să fie consumată între mese, în loc să fie asociată în mod obișnuit cu mesele principale.”, a conchis sursa Digi24.ro