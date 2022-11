Greșelile medicale aproape că nu există în România, pentru că nu sunt raportate. Explicațiile medicilor pentru acest fenomen

Greșelile medicale, ca și infecțiile nosocomiale, aproape că nu există în România. Nu pentru că avem un sistem de sănătate perfect, ci pentru că nu sunt raportate. Neraportarea acestor greșeli face ca personalul să le repete, ele nefiind corectate. Din această problemă, alte țări au învățat și au căutat să repare pentru ca situațiile tragice să fie cât mai puține. De exemplu, studiile din America arată că, din cauza greșelilor medicale, pacienții mor în număr mai mare decât în cazul cancerului mamar sau SIDA.

Vlad Mixich, expert în Sănătate: „Academia Națională de Științe Medicale din SUA a publicat acum 20 de ani un studiu care constata că erorile din spitalele americane sunt pe locul 8 în rândul cauzelor de deces din SUA, mai mult decât, de pildă, decesul datorită cancerului mamar sau chiar a SIDA.

În urma acelui studiu, în SUA a început o mișcare masivă în lumea medicală, care 20 de ani mai târziu a dus la schimbarea completă a mentalității personalului medical, care azi discută deschis despre erorile medicale”.

În România, discuțiile în legătură cu această temă sunt la început.

Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor: „Nu le recunoaștem, pentru că în România există această cultură a arăta cine este vinovat și a pedepsi vinovatul. Și atunci bineînțeles că autorecunoașterea nu intră în cultura noastră și este o mare problemă, pentru că această greseală se va repeta”.

Spitalele ar trebui să raporteze erorile medicale la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Sorin Ungureanu, director Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS): „Există încă această teamă, de a raporta, că nu se pastrează confidențialitatea, deși avem legi care ne garantează aceste lucruri, există teama de a fi culpabilizați de colegi, de pacienți și a-ți pierde pacienții, de presă, de oprobiul public.

Dacă în urmă cu un an jumătate, doi, 40% din unitățile sanitare din evidența noastră raportau suspiciuni sau chiar greșeli confirmate, acum au ajuns la 65%. Din păcate, nu toate aceste raportări se finalizează și cu analize concrete și măsuri concrete”.

Greșelile medicale apar din mai multe motive: comunicare deficientă cu pacientul, lipsa aparaturii din spitale, dar cel mai des din cauza oboselii, spun medicii.

Catrinel Iliescu, Sindicatul Promedica: „Am venit dimineață la spital, am intrat în gardă, cazul foarte grav a venit seara, la ora 8:40, printre altele, dar chiar a fost o situație deosebită. M-am odihnit puțin spre dimineață, o oră, două, am continuat programul și am plecat la ora 5 după-amiaza a doua zi - 35 de ore. Aceasta este ceva ce am făcut eu recent, dar alți colegi de ai mei fac în mod regulat”.

În România, majoritatea medicilor lucrează atât la stat, cât și la privat. Președintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, spune că această situație nu ar trebui să existe.

Editor : A.C.