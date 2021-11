Grupul DIGI continuă lupta împotriva COVID. Compania a reluat acțiunile de imunizare colectivă în cadrul celei de-a cincea campanii de vaccinare. Aproape 150 de angajați, dar și rudele acestora, s-au imunizat într-un centru special amenajat, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică București.

Mihai face parte din grupul Digi de mai bine de două decenii. A adunat milioane de amintiri la serviciu și povestește emoționat și de întâmplările alături de familie. Spune că va rămâne unic momentul în care împreună cu soția, a decis să se vaccineze împotriva virusului Sars-Cov2.

Mihai Iliescu - angajat Digi: Este foarte bine organizat aici, am rămas impresionat de chestia asta. Un ajutor bine venit, nu mai stăm la cozi. Chiar am vrut să mă vaccinez și o sa vină și soția să ne vaccinăm pentru protecția noastră. Noi am fost hotărâți de la prima doză să facem pasul ăsta, am trecut prin boală, am făcut cele două doze și acum o fac și pe a treia. Sperăm să îndemnăm și alte persoane să facă asta.

Și pentru Georgiana au trecut deja cele 6 luni de la rapel. Așa că a așteptat nerăbdătoare să facă doza booster.

Georgiana Cojocaru - angajată Digi: Vreau să merg acasă de sărbători, să petrec sărbătorile alături de bunica mea, și este și motivul pentru care am hotărât să mă imunizez, pentru că vreau să o știu pe ea protejată, să putem sărbători liniștite. Abia aștept să o strâng în brațe, cu siguranță o să fie un moment emoționant, pentru că nu am mai văzut-o de foarte mult timp și mi-e tare, tare dor de ea.

Iuliana a primit și ea a treia doză, dar ne-a mărturisit că vaccinarea cu prima doză în schimb a fost o experiență specială.

Iuliana Vasilache - angajată Digi: Ne-am reprogramat de vreo 3 ori de la un centru la altul până am găsit un loc destul de departe de București, la vreo 300 de km.

Este foarte bine, e mult mai la îndemână, n-am mai pierdut timp pe drum.

Programarea angajaților și rudelor acestora s-a făcut la fel că în campaniile anterioare, pe platforma internă a companiei. Printre cei programați a fost și Alexandra, fiica unui angajat Digi. Are 16 ani și este elevă în clasa a 10-a la Colegiul Anghel Saligny, la specializarea Protecția mediului. Pandemia i-a răpit cursurile practice, așa că a hotărât să se vaccineze.

Alexandra - elevă: În a 9-a a fost o perioadă de practică. N-am mai făcut, trebuia să facem semestrul acesta, dar s-a anulat. Primul gând a fost că ar trebui să se vaccineze și elevii din cauză că am văzut că erau clase în liceul meu care aveau cazuri de Covid.

În cea de-a cincea campanie de vaccinare a grupului Digi, serurile folosite au fost cele produse de Pfizer și Johnson&Johnson. Tot în cadrul acestei campanii au avut posibilitatea să se imunizeze și persoane care nu s-au vaccinat până în prezent.