Guvernul a aprobat deblocarea posturilor din sănătate. Bolojan: Greva din spitale, „bazată pe dezinformare”

Guvernul a aprobat marți seara memorandumul pentru deblocarea posturilor din sănătate, după ce angajații spitalelor au intrat în grevă. Pe ordinea de zi se află și o notă privind HG pentru strategia biodiversității, despre care premierul interimar Ilie Bolojan a spus că va fi retrasă.

ACTUALIZARE: Bolojan a spus, după ședința de guvern, că greva personalului medical din spitale „se bazează pe minciuni şi dezinformare” şi a subliniat că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.

„Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve”, a spus Bolojan.

„Ca urmare a corectării inechităților, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar creșterile nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, astfel încât să nu ne întoarcem de unde am plecat și în anii următori să avem salarii predictibile și un echilibru bugetar”, a mai spus Bolojan.

„Legea salarizării unitare va aduce însă și provocări. Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienți, pacientul trebuind să fie în centrul sistemului. Astăzi, cea mai mare parte a plăților se face prin alocări directe de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor, mărimea secțiilor, tipul acestora la nevoile pacienților, nu au acest stimulent și asta înseamnă distorsiuni majore, sume care se cheltuiesc ineficient și nu rezolvă problemele pacienților și nici condiții mai bune în sistem”, a continuat el.

„Odată ce legea salarizării ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele rezolvă la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi, care nu acoperă costul acestor servicii, în așa fel încât funcționarea spitalelor în anii următori să se facă pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienți și fiecare caz care este rezolvat să aducă o sumă din care se suportă salariile la spitale și toate celelalte cheltuieli”, a adăugat el.

Bolojan a făcut precizări și despre memorandumul adoptat în această seară.

„Este a doua variantă a acestui memorandum, pentru că săptămânile trecute am avut o primă variantă care aduna în fapt solicitările de la toate spitalele din România și, prin aplicarea unor procente de reducere, venea cu propuneri de posturi care să fie aprobate. Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public din spitalele noastre, în condițiile în care avem astăzi peste 190.000 de angajați în aceste spitale. Față de prima variantă, am solicitat ca propunerile pe care le va face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin cont de realitățile din spitalele noastre și care urmăreau, pe de o parte, să rezolve nevoile pacienților, să rezolve aglomerarea în anumite secții pe baza banilor pe care îi putem aloca în perioada în care ne găsim”, a spus el.

Asta înseamnă că au fost folosite două criterii. Primul dintre ele este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului. Cu cât ponderea cheltuielilor de personal era mai mică din totalul cheltuielilor, cu atât spitalele au primit bonificații, pentru că înseamnă că au spațiu să își crească cheltuielile de personal. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți și există doar pentru angajați și pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecțiile nosocomiale și așa mai departe. Și deci aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.

Al doilea criteriu foarte important este legat de gradul de ocupare al paturilor. Cu cât un spital a avut un grad de ocupare al paturilor mai mare, cu atât a primit bonificații la aceste posturi. Asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetățenilor, că specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspunde cererilor cetățenilor și înseamnă că acele paturi sunt folosite judicios. Gândiți-vă că suntem în situația în care personalul este normat la numărul de paturi aprobate, iar dacă gradul de ocupare este de sub 50%, cum avem peste în cazul a peste 150 de spitale, înseamnă că în fapt, acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor sau pacienților din arealul respectiv și consumă resurse pentru că dimensionarea personalului, mărimea spațiilor medicale, tot dotarea cu aparatură este făcută la numărul de paturi aprobate, având în vedere cele două criterii”, a explicat premierul interimar.

„Guvernul aprobat în această seară deblocarea a 6850 de posturi, iar aproximativ 2000 dintre ele au fost transferate, față de primul memorandum, față de prima propunere de memorandum, spre spitalele din reședințele de județ, spre spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi”, a mai spus Bolojan.

Potrivit Ministerului Sănătății, au fost deblocate prin acest memorandum 2.593 posturi pentru asistenţi medicali, 2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.), 1.433,75 posturi pentru medici și 257 posturi pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi fizicieni.

Știrea inițială: Potrivit ordinii de zi de pe pagina guvernului, se discută în această seară memorandumul cu tema „Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și unităților sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Academiei Române, autorităților administrației publice locale și unităților de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină și stomatologie”.

Ședința de guvern vine după ce Sindicaliştii SANITAS au declanșat marți greva generală din cauza legii salarizării. Peste 500 de spitale asigură doar asistența medicală și serviciile esențiale. Personalul medical este nemulțumit de reducerea sporurilor și înghețarea salariilor.

Reprezentanții ambelor federații mari din sănătate au avut discuții cu Ministerul Sănătății, dar sunt nemulțumiți de rezultatul negocierilor. Ei spun că „în principiu”, greva va continua și miercuri.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de guvern se află și o „notă referitoare la rediscutarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii 2026 - 2030, adoptată în ședința Guvernului din 23 iulie 2026”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat înainte de ședință că s-a decis retragerea hotărârii de Guvern privind Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii 2026-2030, având în vedere plângerea prealabilă formulată de PSD în acest caz. În plus, prevederile acesteia fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus marţi la Senat.

Editor : M.B.