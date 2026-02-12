Live TV

Guvernul înăsprește controlul substanțelor stupefiante și psihotrope. Alexandru Rogobete: Limităm riscul de trafic și consum abuziv

BUCURESTI - ALEGERI 2025 - PSD - CONFERINTA - 5 DEC 2025
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul substanțelor stupefiante și psihotrope, în vederea alinierii la reglementările internaționale și a combaterii apariției noilor substanțe psihoactive. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că șase substanțe noi au fost incluse sub control strict, iar Hexahidrocannabinolul (HHC) a fost reîncadrat, măsurile urmărind „limitarea riscului de trafic și consum abuziv” și întărirea controlului în circuitul legal.

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul substanțelor stupefiante și psihotrope, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, actualizarea cadrului legislativ este necesară pentru alinierea la reglementările internaționale și pentru a răspunde apariției constante a unor substanțe noi cu efecte psihoactive puternice și potențial ridicat de abuz.

„Scopul este clar: protejarea sănătății populației și reducerea consumului de droguri. Piața ilicită se adaptează rapid, iar statul trebuie să răspundă la fel de rapid și ferm. Limităm riscul de trafic, de utilizare în scopuri ilicite și de consum abuziv, în afara cadrului medical”, a transmis ministrul.

Ministrul a explicat că decizia are rolul de a închide breșe legislative și de a asigura aplicarea consecventă a măsurilor de control. De asemenea, lista preparatelor care conțin astfel de substanțe a fost completată, iar noua reglementare stabilește că orice produs va urma regimul celei mai strict controlate componente din compoziție. „Nu mai există posibilitatea evitării controlului prin formule sau combinații artificiale”, a transmis Rogobete.

Ministrul Sănătății a subliniat că noile măsuri nu vor afecta accesul pacienților la tratamentele necesare, ci urmăresc limitarea accesului la substanțe cu potențial de abuz și consolidarea protecției sănătății publice.

„Este o intervenție legislativă necesară, construită tehnic și aplicată ferm”, a transmis Alexandru Rogobete, mulțumind echipei Ministerului Sănătății și specialiștilor implicați în elaborarea modificărilor.

Reguli mai stricte în circuitul legal

Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care clarifică regimul juridic al preparatelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, pentru a răspunde evoluţiei consumului şi traficului ilicit de droguri şi pentru a asigura armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările internaţionale în domeniu.

„În acest sens, se modifică şi se completează cadrul normativ privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, reglementat în prezent prin Legea nr. 339/2005. Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope şi preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din Anexa Legii 339/2005”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Astfel, în farmacii (comunitare, cu circuit închis, din unităţile medicale ale ministerelor cu reţea medicală proprie, comunitare rurale sau sezoniere), manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II şi III pot fi realizate exclusiv de farmacist.

„Preparatele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope urmează regimul substanţei conţinute. Dacă un preparat conţine mai multe substanţe, se aplică regimul celei mai strict controlate. Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea ANMDMR”, mai anunţă Guvernul.

În conformitate cu deciziile Organismului Internaţional de Control al Drogurilor, actul normativ introduce în categoria Stupefiante (Tabelul I) următoarelor substanţe:

  • N-pyrrolidino protonitazene
  • N-pyrrolidino inetonitazene
  • etonitazepipne
  • N-desethyl isotonitazene

O altă modificare constă în reîncadrarea substanţei Hexahydrocannabinol (HHC) din categoria „Plante şi substanţe aflate sub control naţional” în categoria Psihotrope(Tabelul I).

Proiectul de lege completează lista preparatelor cu substanţe stupefiante (Tabelului III) cu Dextropropoxifen şi Propiram. De asemenea, se introduce Carisoprodol în Tabelul III (psihotrope). Se actualizează denumirile instituţiilor competente, fără modificarea regimului juridic aplicabil.

„Potrivit proiectului de lege, unităţile şi transportatorii autorizaţi sunt obligaţi să ia măsuri pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a acestor substanţe şi preparate. De asemenea, distrugerea substanţelor se face de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezenţa unei comisii, conform normelor metodologice”, subliniază Executivul.

Legea nr. 339/2005 reglementează regimul juridic al acestor substanţe şi transpune în dreptul intern obligaţiile asumate de România prin convenţiile internaţionale, stabilind cadrul de autorizare, evidenţă, circulaţie şi distrugere a substanţelor supuse controlului. Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.

