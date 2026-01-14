Live TV

Guvernul prelungește cu 12 luni accesul la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază

Data publicării:
paciet in pat de spital
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care se instituie o perioadă tranzitorie de 12 luni care asigură continuitatea accesului pacienţilor la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază.

Decizia vine în contextul în care Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat deocamdată, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv. Hotărârea de guvern modifică şi completează anexa nr. 2 la HG 521/2023.

„Având în vedere că Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat în prezent, pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative, se reglementează o perioadă tranzitorie de 12 luni, care să permită încheierea unui număr suficient de contracte în cadrul Programului naţional de îngrijiri paliative. În această perioadă tranzitorie, pacienţii vor putea beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate şi/sau în regim de spitalizare de zi din pachetul de servicii de bază reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, dacă nu beneficiază de astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curativ”, informează Executivul.

Până la data intrării în vigoare a Programului naţional de îngrijiri paliative, pacienţii pot beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate şi/sau în regim de spitalizare de zi, incluse în pachetul de servicii de bază. Aceste servicii sunt acordate de către furnizori în baza contractelor încheiate potrivit HG 521/2023.

„Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice şi furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi cu care se aflau în relaţie contractuală la data de 31 decembrie 2025, fără organizarea unei perioade de contractare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii de îngrijiri paliative, care nu se aflau în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate la data de 31 decembrie 2025, pot intra în relaţie contractuală cu acestea, cu respectarea reglementărilor privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
5
SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baie la copca
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”
trump
Donald Trump a răspuns speculațiilor privind starea sa de sănătate: „Nu am nicio problemă, am trecut cu brio testul cognitiv”
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Descoperiri medicale care ne-au dat speranță în 2025
Ciocolata Dubai
Avertismentul pentru alergici, privind ciocolata Dubai, lansat de specialiștii Agenției britanice de supravegherea alimentelor
dr-cristian-pandrea
Riscurile sezonului rece și importanța reacției rapide
Recomandările redacţiei
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Premierul suedez Ulf Kristersson
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu”
O mamă şi fiul său, suspectați că ar fi vândut droguri, au fost reţinuţi de DIICOT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro...
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia comunitară. Condițiile pentru munca în țară și în UE
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...