Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași/
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Cu referire la ceea ce s-a întâmplat la spitalul Sfânta Maria din Iași, Ilie Bolojan a subliniat, în direct la Digi24, că până se verifică circumstanțele exacte în care au murit cei șase copii, este bine ca cei care sunt vizați de responsabilitate să facă un pas în lateral”.

„Pentru a îmbunătăți lucrurile într-un spital, nu e suficient doar să schimbi directorul, trebuie să schimbi practici. E nevoie chiar de duritate în anumite zone. Trebuie, uneori, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operație, omul nu mai poate fi salvat. Trebuie pusă presiune”, a afirmat premierul.

Vreau să transmit încă o dată sentimentul de compasiune acestor familii care şi-au pierdut copiii, pentru că nu este un lucru foarte uşor să treci peste o astfel de tragedie”, a transmis premierul.

Acesta a vorbit despre investiţiile din sistemul sanitar: Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani din toate sectoarele de activitate este în domeniul sănătăţii. Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate (...) Din păcate, aceste investiţii nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor şi nici de percepţia pe care pacienţii o au vizavi de ceea ce livrează sistemul sanitar”.

Premierul a adăugat că în pachetul al doilea de măsuri sunt unele prevederi pentru eficientizarea sistemului de sănătate.

„Este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient şi mai orientat către cetăţeni. Pentru că, din câte am înţeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă, de curăţenie, de măsuri care să limiteze aceste infecţii. Deci n-au fost circuite respectate, nici conducerea secţiei nu a urmărit poate acest lucru, nici DSP care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor nu a făcut ceea ce a trebuit şi asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar”, susţine premierul.

Potrivit lui Bolojan, mai ales în unităţile mari, lucrurile trebuie permanent verificate, altfel scapă de sub control.

„Nu cunosc dacă acest spital era clinic sau nu, dar gândiţi-vă că nu existau nişte contracte de management care să impună anumite standarde. Ori în sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile în serios, zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Şi asta se întâmplă din păcate atunci când oamenii nu înţeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate şi cu responsabilitate poate să aibă nişte efecte distrugătoare”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că în cazul de la Iaşi, directorul spitalului a demisionat, dar rămâne în unitatea medicală, în funcţia de director medical, ceea e nu dă încredere pacienţilor.

„Deci, în afară de a căuta responsabili, cred că responsabilitatea principală e a celor care răspund direct de aceste lucruri. Mai există un efect devastator aici. Este senzaţia oamenilor obişnuiţi care îşi duc copiii la spital că nimic nu se întâmplă, nici măcar după astfel de tragedii. Pentru că doamna director şi-a dat demisia, la cererea ministrului Sănătăţii şi redevine directorul de îngrijiri medicale, directorul medical al acestui spital. Păi toţi oamenii când află aşa ceva se gândesc, ei sunt între ei, sunt blindaţi de contracte şi de tot felul de legături, nimeni nu păţeşte nimic nici măcar după ce mor şapte bebeluşi”, a adăugat Bolojan.

Șase copii au murit din cauza unei infecții în secția de terapie intensivă, la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Conducerea unității medicale susține că a anunțat direcția sanitară în data de 15 septembrie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că raportarea s-a făcut mult mai târziu, pe 19 septembrie. 

Luni, 29 septembrie, un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie. 

