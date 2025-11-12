Live TV

Video Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie

Imagini de groază într-un spital de stat din România
Reacția reprezentanților spitalului

Condiții inumane pentru pacienții din secțiile de psihiatrie de la spitalul municipal Târnăveni, județul Mureș. Legați de personalul medical și ținuți în mizerie, în saloane cu zeci de paturi îngrămădite, așa își duc viața bolnavii de aici. Cu toate acestea, reprezentanții spitalului postează pe pagina de Facebook a unității spitalicești că activitatea medicală se desfășoară în condiții normale cu respectarea standardelor internaționale. Cei care au descoperit aceste orori sunt reprezentanții programului „Pledoarie pentru Demnitate” care solicită urgent o intervenție a ministrului Sănătății.

 

A fost o vizită neanunțată la acest spital făcută de cofondatoarea „Pledoariei pentru Demnitate” și de reprezentanții consiliului de monitorizare. Georgiana Pascu a povestit că a găsit zeci de paturi lipite cu oamenii lăsați pe saltele murdare sau învelite în plastic, mizerie greu de descris, pacienți care spălau băile, așternuturi lipsă, rupte și murdare, pacienți în haine ponosite.

Îngrijorător este că în mai puțin de 2 au fost înregistrate 25 de decese. Este vorba de pacienți care au murit inclusiv pentru că s-au asfixiat cu mâncare, pentru că aveau bronhopneumonie sau enterocolită. De asemenea, un pacient a fost găsit spânzurat în curtea spitalului. Cel care a recurs la acest gest era internat la spital de 21 de zile și a fost cerut externarea, iar pacientul care l-a găsit a fost cumva pedepsit de personalul medical și a fost închis într-un izolator.

De asemenea, pe camerele de supraveghere, cei care au fost în această monitorizare au constatat că personalul medical au legat pacienții.

Georgiana Pascu, cofondator „Pledoarie pentru demnitate” a povestit pentru Digi24 ce a găsit după această vizită neanunțată.

„Am intrat în această vizită neanunțată dimineață, în jurul orelor în jurul orei 6, când, în primul rând, m-a izbit mirosul greu de suportat. Apoi faptul că pe un etaj, în secția închisă de pacienți bărbați, în care am intrat prima dată, cât am văzut cu ochii, erau doar paturi. Cred că sunt peste 100 de paturi acolo și undeva aproape 30 într-o singură încăpere. Ca să vă imaginați, nu poți să cobori din pat dacă nu te lovești de colegul din patul de lângă tine. În același timp, din toalete ieșeau pacienți cu mop mizerabil, tocmai spălau wc-urile. Nu exista niciun fel de personal medical pe care să-l fi văzut printre printre acești printre acești oameni. Era în prima cameră în care am intrat, am văzut un om care mi-a atras imediat atenția pe o saltea mizerabilă din plastic, acoperit mai mult cu o cârpă decât cu o pătură, lipip de un calorifer.

În condițiile în care sunt 22 de ani de când vizitez neanunțat, depun plângeri împreună cu colegii mei cu privire la tratamente în aceste instituții, ceva ce nu am văzut niciodată până până acum. Mai apoi am continuat în secția de femei, paciente femei închise, în care de asemenea cât vezi cu ochii sunt doar paturi și femei care spuneau că nu vor să fie acolo și că o să plece din aceste condiții. O femeie care era închisă într-o cameră pe post de izolator, ușa era blocată cu un pat, iar în partdoseală era o gură de scurgere de canalizare, care cel mai probabil era folosită pentru nevoile fiziologice, fiind închisă acolo.

Ce vreau să spun este că toți acești pacienți au drepturi bine stabilite prin legea sănătății mintale. Prin urmare, nicio persoană într-un spital de psihiatrie nu trebuie să fie tratată în aceste condiții, în ciuda aparențelor și în ciuda ceea ce mi s-a spus la Spitalul Municipal din Târnăveni. În primul rând contenționarea fizică sau legarea cum se numește așa în limbaj popular și închiderea într-o cameră, izolarea, ar trebui să se realizeze în baza legii, ceea ce înseamnă că trebuie să fie un medic psihiatru care recomandă aceste măsuri și doar atunci când pacientul își pune în pericol viața și după ce a încercat să îl ajute într-un într-un alt mod. Ei bine, noi am văzut pe camerele de înregistrare, sâmbătă dimineața, după ce ne-au repetat 2 zile, că nu e adevărat, nu este niciun pacient legat, niciun pacient închis. Am văzut cum pacienți erau trântiți la pământ și loviți. Nu știu încă dacă de alți pacienți în prezența infirmierilor sau nu.

Am văzut un alt pacient care era legat. Evident, camerele nu bat suficient ca să poți să vezi până în interiorul saloanelor și așa, niște colțuri din niște camere care se numesc săli de mese, dar care arată de asemenea mizerabil. Am văzut pacienți care făceau curat și erau împinși de infirmieri cum trebuie să facă curățenie în timp ce primeau aceste indicații. Și, în același timp, am văzut pacient care erau ținut dezbrăcat. A mai existat o filmare despre un pacient care din păcate a decedat, tot așa din neglijența personalului, pentru că s-a înecat cu mâncare. Nu se vede în ce măsură i-a fost acordat primul ajutor, însă pe camere am numărat undeva între 8-10 minute, atât a durat până când au venit medici cu aparatură specială,” a spus Georgiana Pascu.

Cofondatorul „Pledoarie pentru demnitate” a precizat că așteaptă o reacție de la Ministerul Sănătății.

Polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere și au deschis un dosar penal.

Reacția reprezentanților spitalului

Reprezentanții spitalului municipal Târnăveni au transmis pe pagina de Facebook că „activitatea medicală se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale” și că „spitalul îşi asumă responsabilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare, confort şi îngrijire în secţiile de psihiatrie”.

„Dorim să precizăm că pacienţii aflaţi în secţiile de psihiatrie beneficiază de îngrijire medicală continuă, supraveghere de specialitate şi acces la serviciile de suport necesare, fără perturbări,” se mai arată în mesajul instituției.

