În așteptarea unui transplant. Poveste sfâșietoare despre dragoste și boală

Adela Simion este doar unul dintre cei 31 de români pentru care transplantul de plămâni este vital. Nu se desparte de telefon nicio secundă. Aşteaptă apelul ce-i va salva viaţa. În aprilie, tânăra de 34 de ani afla de la medici că îi mai funcţionează doar 16% din plămâni. Astăzi, doar tubul de oxigen o mai ţine în viaţă. Chiar şi aşa, în urmă cu o lună a trecut prin clipe frumoase, de neuitat. O poveste sfâşitoare despre drama prin care trec bolnavii a căror viaţă depinde un transplant.

Adela Simion, pacientă: Transplantul de plămâni este vital pentru mine. (Unde?) Nu ştiu...la Sfânta Maria sau în afară.

De şase ani, Adela se luptă cu un emfizem pulmonar. Medicii i-au spus, încă de atunci, că mai devreme sau mai târziu, va ajunge la operaţie.

Adela Simion, pacientă: Am ajuns să-mi fac baie cu oxigenul în nas. Orice efort îmi ia din respiraţie, îmi scade saturaţia, îmi creşte pulsul.

Doar tubul de oxigen o ţine în viaţă.

Adela ne dă explicații despre tubul de oxigen: „Tubul ăsta este puţin mai ieftin, mai este o variantă, un oxigen portabil care ajunge la 800 de lei pe lună. Nu-mi permit. Ăsta e undeva la 35 de lei reîncărcarea, doar că ţine mai puţin, cam 2-3 ore”.

Singura şansă a Adelei este transplantul pulmonar. Are nevoie însă de un donator, fie că salvarea ei va veni de la Spitalul Sfânta Maria, fie din străinătate.

Adela Simion, pacientă: Am tot sunat în Turcia, am trimis mailuri, am sunat în Austria, toţi spun că primim contra sumei de... şi că trebuie să veniţi cu donator, dacă nu aveţi donator, altfel nu vă facem nimic. Şi de unde să iau eu donatorul?!

„Mâine”, pentru Adela, ar putea fi prea târziu.

„Sinceră să fiu nu vreau şi cred că nici ceilalţi nu vor să avem soarta lui Călin, dar lucrurile ar trebui să meargă foarte repede în ţară ca să nu avem aceeaşi soartă”, spune Adela, cu lacrimi în ochi, referindu-se la tânărul care a murit în urmă cu câteva zile așteptând un transplant.

În urmă cu trei săptămâni, Adela a spus "DA!" în faţa ofiţerului de stare civilă.

- Mă gândesc că o să ajungem să îmbătrânim împreună pentru că senzaţia asta mi-o dă şi el, mărturisește tânăra.

- Ce e Ionuţ pentru tine?

- Totul! Absolut totul. Mă simt dependentă şi chiar sunt. Dacă n-ar fi...

Un copil în viaţa celor doi ar fi o adevărată minune, deşi prioritatea cuplului este sănătatea tinerei.

„O să înfiem o fetiţă pentru că...ne place nouă să avem o fetiţă. Sper ca statul român să ne întindă mâna asta de ajutor, doar să urgenteze ceva”, spune Ionuț Simion, soțul Adelei.

Fiecare zi este, pentru Adela, o provocare. Ştie, însă, că trebuie să fie puternică. Pentru ea şi pentru Ionuţ.

„Sunt momente când clachez şi de multe ori îmi spun...nu mai vreau să-mi fac planuri că mi-e frică. Dar în acelaşi timp îmi fac planuri că o să fie bine şi că o să fie un final fericit!”, mărturisește Adela Simon.

