Gripa face noi victime. Opt români si-au pierdut viața în ultima săptămână, conform Digi24. Institutul de Sănătate Publică anunță că sunt de aproape patru ori mai multe cazuri de gripă acum în România, față de media ultimelor cinci sezoane.

Potrivit INSP, în ultima săptămână raportată, respectiv 29 decembrie - 4 ianuarie, au fost peste 60.000 de infecții respiratorii. Sunt cu 36,9% mai multe față de aceeași perioadă a sezonului trecut.

În cazul gripei clinice, diagnosticată după simptome și nu cu ajutorul testelor de laborator, au fost înregistrate 10.570 de cazuri, de aproape patru ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane, această medie fiind de 2.778 de cazuri.

Totodată, în acest sezon gripal au fost înregistrate 11 decese a unor pacienți, cei mai mulți cu vârsta peste 65 de ani.

Cele mai multe cazuri de gripă au fost înregistrate în București, Constanța și Cluj, iar cele mai multe decese sunt în Constanța și în Cluj - cinci, respectiv patru -, un deces în Satu Mare și unul în Buzău.

Medicii atrag atenția că încă poate fi făcută vaccinarea antigripală, având în vedere că a început și școala. Până acum s-au vaccinat împotriva gripei 1,2 milioane de persoane.

Editor : C.A.