Încă doi români au murit după ce au contactat virusul gripal, anunță Digi24. De la debutul sezonului rece, s-au înregistrat trei decese din această cauză. Numărul virozelor respiratorii este în creștere față de sezonul trecut, avertizează medicii.

Două noi decese provocate de un virus gripal au fost înregistrate în ultima săptămână, astfel că numărul celor decedați din cauza gripei în acest sezon a ajuns la trei, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).



Reprezentanții INSP au transmis că toate cele trei decese sunt înregistrate la persoane de peste 65 de ani din județele Cluj, Constanța și Buzău, în două dintre cazuri fiind confirmat virusul gripal AH1, iar în celălalt caz virusul AH3.



Aceeași sursă menționează că la nivel național, în săptămâna de raportare 22-28 decembrie, au fost înregistrate 12.630 cazuri de gripă clinică, cu 1.456 mai multe față de săptămâna precedentă și de trei ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (4.175), cele mai multe dintre cazuri fiind raportate în municipiul București ( 1.475) și în județele Cluj (903), Buzău ( 739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).



De asemenea, potrivit sursei citate, de la începutul sezonului gripal, în țară au fost raportate 398 de cazuri gripă confirmate de laborator, din care 104 au fost în săptămâna 22-28 decembrie. Cele mai multe dintre aceste cazuri sunt cu virus gripal AH3 - 186, alte 184 sunt cu virus gripal A nesubtipat, 25 cu virus gripal AH1, iar în trei dintre cazuri s-a confirmat virus gripal B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.



Sursa citată precizează însă că, față de săptămâna anterioară, în perioada 22 -28 decembrie au fost raportate cu 31,6% mai puține cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), dar cu 22,8 % mai multe decât în perioada similară a sezonului trecut, respectiv 70.243 de cazuri.



Până la data de 28 decembrie 2025, conform datelor INSP, s-au imunizat împotriva gripei 1.263.060 de persoane, dintre care 5.920 sunt vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate, iar restul sunt persoane care beneficiază de decontare în regim compensat.

