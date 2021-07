Încă o umilință pentru gravida din Buzău pusă de medici "să stea în fund pe scaun și să țopăie". Spitalul a găsit-o vinovată

O femeie care i-a reclamat pe medicii de la Spitalul din Buzău că nu i-au dat niciun tratament pentru durerile insuportabile pe care le avea și că au pus-o să țopăie pe scaun ca să vadă dacă are o sarcină extrauterină a fost anunțată de conducerea unității sanitare că ea este cea vinovată de nerespectarea protocoalelor. De fapt, femeia avea o sarcină extrauterină, fapt care a fost constatat ulterior la o clinică privată unde ea a mers.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău a anunțat-o pe femeia de 32 de ani că ancheta internă demarată după ce i-a reclamat pe medici că nu au tratat-o corespunzător a scos la iveală că procedurile medicale au fost respectate, iar ea e cea care a greșit și nu a respectat protocoalele.

În urmă cu două săptămâni, femeia a fost nevoită să meargă la un spital privat pentru a afla care sunt cauzele durerilor insuportabile, după ce medicii de la unitatea medicală de stat nu i-au dat niciun tratament și nu i-au pus niciun diagnostic.

Pacienta de 32 de ani: "Dezamăgitor și sfidător. Nu au răspuns la tot ceea ce le-am solicitat, pentru că reclamația pe care am transmis-o ataca mai multe puncte. Adică, reclamam faptul că am plecat fără un tratament, că am plecat foarte târziu fără nicio concluzie și cu dureri, și faptul că m-au trimis la București pentru că ei au zis că n-au aparatură. Răspunsul pe care l-am primit a atins un singur punct și anume că eu n-am primit actele".

Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău spune că în cazul pacientei au fost respectate toate procedurile.

Claudiu Damian, manager SJU Buzău: "Din punct de vedere medical, au făcut investigațiile care trebuiau făcute și erau menționate și în foaie. După ce a fost la maternitate, doamna a refuzat să se mai întoarcă la UPU".

Digi24 a luat legătura și cu reprezentanții Colegiului Medicilor din Buzău, iar aceștia ne-au declarat că încă nu au finalizat propria anchetă. Acolo, femeia a reclamat testul neobișnuit la care a supus-o medicul de la Buzău.

Pacientă 32 de ani: "M-au pus să stau în fund pe scaun și să țopăi de câteva ori. Dacă mă doare, înseamnă că e sarcină extrauterină".

Pacienta s-a dus urgent la București, unde un medic a văzut sarcina extrauterină și a operat-o imediat. Specialiștii spun că o sarcină extrauterină este o urgență medicală, iar tratamentul trebuie aplicat cât mai rapid.

Editor : Georgiana Marina