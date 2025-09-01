Live TV

Video De azi, pacienții îi pot reclama online pe medicii care îi trimit, în mod abuziv, din spitalele publice la cabinete private

Data actualizării: Data publicării:
hol din spital
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinetele private. Sesizările se vor face online, pe site-ul Ministerului Sănătății. 

Începând de la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular unde pacienții trebuie să completeze mai multe informații. Printre acestea, denumirea spitalului implicat, numele medicului care a făcut recomandarea către un cabinet privat, clinica care a fost recomandată pacientului și costurile impuse, dacă este cazul.

Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va analiza aceste sesizări, va lua fiecare caz în parte și va aplica sancțiuni unde este necesar.

Autoritățile spun că această măsură vine în contextul în care, de-a lungul anilor, numeroși pacienți s-au plâns de faptul că au ajuns la spitale publice, unde li s-a spus că nu există locuri, aparatura sau laboratoarele nu funcționează sau că condițiile nu sunt cele optime. Mai departe au fost trimiși către clinici private, unde au plătit costuri semnificative pentru unele servicii pe care ar fi trebuit să le primească în mod gratuit.

De asemenea, mai spun autoritățile că această practică este de neacceptat și tocmai de aceea vin cu un astfel de formular.

Nu este prima sesizare în acest sens pe care o implementează Ministerul Sănătății. În luna iulie a fost înființată o platformă online unde pacienții pot reclama, de exemplu, mâncarea neconformă pe care o primesc în spitale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi...
PALATUL PARLAMENTULUI
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat de azi. Cresc...
incendiu
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din...
Ultimele știri
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”
Cum sunt tratate modern monturile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale
Update On The Heatwave With Government Departments, Organised By Catherine Vautrin, In Paris, France - 11 Aug 2025
Franța își pregătește spitalele pentru un conflict major până în 2026. „Absolut normal ca țara să anticipeze crize”
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat anul acesta
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
Ministerul Sănătății retrage prevederea care limita accesul pacienților la medicamente inovative prin instanță
Partenerii noștri
Pe Roz
A vrut să scape de stilul de viață „mizerabil” din Londra și s-a mutat în Dubai, dar acum regretă: „Totul e...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Trump rupe tăcerea după ce s-a aflat că e la un pas de moarte! A explicat exact ce se întâmplă, ce sunt...
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat după CFR - FCSB 2-2
Pro FM
Misha, dezvăluiri despre coșmarul trăit: „Fruntea și ochii erau atât de umflați încât nu puteam clipi!” A...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani, în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi”
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Relansarea unui film de acum 50 de ani depăşește noile pelicule „Caught Stealing” şi „The Roses, la box...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie