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Îndulcitorul mai dulce decât zahărul, care nu modifică răspunsul glicemic. 3 miligrame, suficiente pentru o cană (cercetare)

Data publicării:
White sugar
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
3 miligrame, suficiente pentru o cană

Îndulcitorii artificiali pot avea zero calorii, dar asta nu înseamnă că nu au niciun efect asupra organismului. Oamenii de știință au creat acum un nou tip de ”zahăr” fără calorii, de 3.500 de ori mai dulce decât zaharoza, dar care nu afectează glicemia.

Deși unii îndulcitori artificiali cu gust intens conțin foarte puțin zahăr sau chiar deloc, dovezi recente sugerează că aceștia pot influența totuși modul în care organismul răspunde la zaharurile naturale. Pentru persoanele cu diabet sau cu probleme legate de glicemie, acest lucru ar putea reprezenta o problemă.

Cercetătorii din cadrul companiei de biotehnologie Amai Proteins Ltd. au creat și testat acum, la Tel Aviv Sourasky Medical Center, un îndulcitor deosebit  de puternic, de aproximativ 3.500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate.

Partea interesantă este că acesta nu pare să modifice răspunsul glicemic sau pe cel insulinic, scrie Science Alert. Un studiu critic a arătat că noul produs nu a avut efecte semnificative asupra niciunuia dintre acești doi parametri.

Cercetarea, publicată în revista Food Chemistry, arată că îndulcitorul a produs un răspuns glicemic general de 31 de ori mai mic decât zahărul obișnuit și un răspuns insulinic de 81 de ori mai mic. De asemenea, nu a determinat creșterea nivelului de GLP-1 în sânge, un hormon eliberat după masă.

Este primul studiu de acest tip care analizează efectele metabolice ale unei „proteine dulci”.

Proteinele dulci se găsesc în anumite fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1.000 de ori mai dulci decât zahărul. Probabil au evoluat pentru a atrage primate, inclusiv pe strămoșii noștri, iar în ultima vreme au atras din ce în ce mai mult atenția cercetătorilor și a industriei alimentare.

Unitatea zaharoasă dezvoltată de Amai a fost inspirată de un fruct care crește în mod natural în pădurile tropicale din Africa de Vest și Centrală, numit „serendipity berry” (Dioscoreophyllum cumminsii), care conține una dintre cele mai dulci proteine cunoscute de pe Pământ.

Versiunea modificată genetic, perfecționată cu ajutorul inteligenței artificiale, se numește „sweelin”.

3 miligrame, suficiente pentru o cană

Proteina obținută prin inginerie genetică și optimizată cu ajutorul inteligenței artificiale se numește „sweelin”.

Îndulcitorul are forma unei pulberi albe care se dizolvă ușor în lichide. Este atât  de dulce, încât pentru o porție obișnuită de ceai rece sunt suficiente mai puțin de 3 miligrame.

Sweelin rezistă și la temperaturi ridicate, iar în anumite rețete poate înlocui, potrivit producătorului, până la 70% din cantitatea de zahăr necesară. Produsul este deja autorizat pentru utilizare în alimente, băuturi și produse de cofetărie în SUA, Singapore și Israel.

Totuși, încă este nevoie de studii aprofundate pentru a vedea dacă noua proteină este utilă în gestionarea diabetului.

Recentul studiu clinic, finanțat de Amai și desfășurat la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, Israel, ar putea contribui la creșterea vânzărilor și a producției.

Experimentul a fost de mică amploare și de scurtă durată, așa că trebuie privit cu prudență. Nu se pot trage prea multe concluzii cu privire la efectele pe termen lung ale sweelinului asupra sănătății unei populații mai largi.

Totuși, rezultatele inițiale sunt promițătoare.

Studiul a implicat 19 participanți, ale căror niveluri de glucoză din sânge, insulină și GLP-1 au fost monitorizate timp de 120 de minute după consumarea unei băuturi care conținea o singură doză „mare” de sweelin.

În ordine aleatorie și în cadrul unor vizite separate, la un interval de o săptămână, fiecare participant a repetat studiul cu o băutură îndulcită cu stevia și una îndulcită cu dextroză.

Editor : M.C

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