Un focar de infecții nosocomiale a fost raportat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Patru pacienți au murit, iar managerul unității spitalicești spune că a fost făcută dezinfecție în limitele posibilităților. Bacteria descoperită este Acinetobacter baumannii.

Focarul este în evoluție încă din luna ianuarie. În total, 16 pacienți au fost infectați, dintre care patru au murit. Cei decedați aveau vârste cuprinse între 61 și 84 de ani, care aveau și boli grave.

Managerul a declarat însă că nu infecția a fost sursa directă a deceselor, ci bolile pe care le aveau. Au fost luate măsuri, inclusiv în legătură cu igiena mâinilor personalului, pacienții au fost izolați și, de asemenea, a fost extinsă ancheta epidemiologică pentru a depista sursa infecției.

Până acum, măsurile de dezinfecție au fost făcute cu pacienții în saloane. În acest moment mai sunt acolo numai doi pacienți.

„Nu putem vorbi să închidem secția de Terapie Intensivă a unui spital județean care deservește tot județul Neamț. Am fi absurzi să putem spune că putem închide secția de Terapie Intensivă la Spital Județean Piatra Neamț. Trebuie să găsim soluții în care să putem acorda și servicii medicale, dar în același timp să rezolvăm și aceste, să zicem, probleme care apar în ceea ce privește infecțiile asociate actului medical. Nu se poate face dezinfecție așa cum trebuie, având în vedere că este o secție aglomerată. Singura soluție ca să putem face la ora actuală ar trebui limitat accesul sau să nu se mai interneze pacienți pe Terapie Intensivă la Piatra Neamț, să fie redirecționați, cu ajutorul factorilor implicați, acești pacienți în alte spitale. Am luat măsurile care se pot face la ora actuală privind situația actuală”, a afirmat Alexandru Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

