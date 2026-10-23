Ingredientul adăugat în cafea care conține mai multe calorii decât zahărul. Ce arată un studiu pe 30.000 de persoane

Cafeaua consumată zilnic conține tot mai multe calorii, deși cantitatea băută a rămas aproape neschimbată. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Tufts, din Statele Unite, pe baza datelor provenite de la 30.000 de adulți, arată că principalul responsabil pentru această creștere nu este zahărul, ci un alt ingredient tot mai popular: crema pentru cafea fără lactate.

Cercetarea, publicată în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics și prezentată de ScienceDaily pe 22 octombrie 2026, arată că numărul mediu de calorii consumate zilnic din cafea a crescut cu aproape 40% în intervalul 2003–2018.

În această perioadă, consumul mediu de cafea al adulților americani a rămas relativ constant, la aproximativ 13 uncii pe zi, echivalentul a circa 385 de mililitri.

Cu toate acestea, aportul caloric zilnic provenit din cafea a crescut de la 43 la 60 de calorii. Diferența este explicată în principal prin ingredientele adăugate în băutură.

Ingredientul din cafea care a depășit zahărul la numărul de calorii

Cercetătorii au descoperit că produsele de tip non-dairy creamer, adică preparatele folosite pentru a da cafelei o consistență cremoasă fără a conține lapte convențional, au devenit cea mai importantă sursă de calorii adăugate în cafea.

În 2018, aceste produse contribuiau, în medie, cu 18,5 calorii pe zi la aportul energetic provenit din cafea, comparativ cu 16 calorii din zahăr și 11 calorii din laptele obișnuit.

Prin comparație, în 2003, cremele pentru cafea fără lactate contribuiau cu numai 7,71 calorii pe zi.

Datele arată că utilizarea acestor produse a crescut considerabil în perioada analizată.

Cantitatea medie de ingrediente fără lactate adăugate în cafea a urcat de la 3,65 grame pe zi în 2003 la 10,5 grame în 2018.

În cazul cremelor pentru cafea fără lactate, consumul mediu a crescut de la 3,37 grame la aproximativ 8 grame pe zi. În același timp, consumul de băuturi vegetale adăugate în cafea a crescut de la 0,27 grame la 2,45 grame.

De ce unele creme pentru cafea pot conține atât de multe calorii

Potrivit cercetătorilor, explicația ar putea fi legată de conținutul de grăsimi saturate al anumitor produse utilizate pentru a face cafeaua mai cremoasă.

„Am descoperit că adaosurile de cremă fără lactate în cafea au depășit atât zahărul, cât și produsele lactate în ceea ce privește contribuția la aportul caloric total din cafea”, a explicat Yongyi Pan, autorul principal al studiului și doctorand la Friedman School of Nutrition Science and Policy, din cadrul Universității Tufts.

Cercetătorul a precizat că unele dintre aceste produse pot avea un conținut ridicat de grăsimi saturate, ceea ce ar putea explica aportul caloric mai mare.

Deși cremele pentru cafea fără lactate există pe piață încă din anii 1950, popularitatea lor a crescut în ultimii ani, pe fondul interesului consumatorilor pentru alternativele vegetale sau fără lactate.

Totuși, studiul nu arată că toate băuturile vegetale ori toate produsele fără lactate conțin mai multe calorii decât zahărul. Rezultatele se referă la contribuția medie a diferitelor categorii de ingrediente la aportul caloric al populației analizate.

Cât zahăr și lapte adaugă oamenii în cafea

Studiul a analizat și cantitățile de lapte și zahăr folosite pentru prepararea cafelei.

În 2018, laptele obișnuit era cel mai utilizat ingredient suplimentar în funcție de greutate, cu o medie de 21,4 grame pe zi.

Acesta era urmat de crema pentru cafea fără lactate, cu 8,1 grame, și de zahăr, cu 4,4 grame.

Spre deosebire de produsele fără lactate, consumul de lapte, zahăr și înlocuitori ai zahărului nu a înregistrat modificări semnificative statistic între 2003 și 2018.

Fang Fang Zhang, unul dintre coordonatorii cercetării și profesor la Universitatea Tufts, a subliniat că, deși consumul de cafea a fost asociat în numeroase cercetări cu beneficii pentru sănătate, ingredientele adăugate pot modifica profilul nutrițional al băuturii.

Specialistul a explicat că zahărul și cremele utilizate frecvent în cafea pot contribui la creșterea aportului de zaharuri adăugate și grăsimi saturate.

Persoanele care dorm mai puțin consumă mai multă cafea

Cercetătorii au analizat și legătura dintre consumul de cafea și obiceiurile zilnice ale participanților.

Rezultatele au arătat că adulții care dormeau mai puține ore consumau, în general, mai multă cafea decât cei care dormeau mai mult.

O tendință asemănătoare a fost observată și în cazul programului de lucru. Persoanele care lucrau mai multe ore aveau tendința de a bea mai multă cafea decât cele cu un program mai scurt.

În schimb, cercetătorii nu au identificat diferențe importante în consumul de cafea între persoanele cu o alimentație generală mai sănătoasă și cele cu obiceiuri alimentare mai puțin sănătoase.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea a utilizat date din opt etape consecutive ale sondajului american National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), desfășurate între 2003 și 2018.

Au fost analizate informațiile alimentare raportate de aproximativ 30.000 de adulți cu vârsta de cel puțin 20 de ani. Fiecare participant a furnizat informații despre alimentele și băuturile consumate în două intervale de câte 24 de ore.

Cercetătorii au clasificat ingredientele adăugate în cafea în mai multe categorii, printre care lapte, smântână, creme fără lactate, băuturi vegetale, zahăr, siropuri și îndulcitori.

Autorii au precizat că studiul are și limitări, deoarece informațiile privind alimentația au fost raportate de participanți, ceea ce poate genera erori de estimare.

De asemenea, datele analizate descriu evoluția consumului de cafea în Statele Unite până în anul 2018 și nu stabilesc dacă aceleași tendințe se regăsesc în prezent sau în alte țări.

Concluzia cercetătorilor este că ingredientele adăugate în cafea pot avea un impact important asupra aportului caloric zilnic, chiar și atunci când cantitatea de cafea consumată rămâne neschimbată.

Editor : Sebastian Eduard