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Medic: „Am avut paciente injectate cu silicon de construcții”. Injecțiile estetice, între frumusețe și riscuri extreme

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estetician
Produsele contrafăcute sau procedurile realizate de persoane necalificate pot avea consecințe grave asupra sănătății. Foto: Captură video
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Standardele de frumusețe impuse pe rețelele sociale le împing pe femei să-și asume riscuri extreme. Așa ajung pe mâna unor amatori, care pretind că pot face intervenții estetice. În cel mai bun caz, doar pierd bani. În cel mai rău, ele ajung la spital.

Pacientă: Am cumpărat Botox din Coreea de Sud. Mi-am făcut cam 8 injecții în frunte, și am făcut câte două injecții în colțurile gurii.

Exemple negative de intervenții estetice apar frecvent pe rețelele de socializare, făcute mai ales de persoane necalificate.

Recent, polițiștii de frontieră din Calafat au capturat peste 3.000 de flacoane cu soluție de tip Botox, bănuite că sunt contrafăcute, iar în Constanța, o femeie este cercetată penal pentru că ar fi făcut intervenții estetice și injectări fără drept de practică. Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă ca pacienții să verifice atât calificarea medicului, cât și proveniența substanțelor folosite.

O injecție cu acid hialuronic sau cu toxină botulinică poate părea o procedură simplă, care durează doar câteva minute. În realitate, însă, dacă substanța ajunge într-un vas de sânge sau este contrafăcută, poate avea consecințe extrem de grave.

Medicii specializați în chirurgie plastică folosesc doar substanțe omologate, a căror proveniență poate fi verificată.

O clientă apelează la proceduri de înfrumusețare de cinci ani. Femeia spune că s-a documentat mult timp înainte de a face acest pas și a cerut sfaturi de la mai mulți specialiști.

Pacientă: Am auzit multe cazuri de tratamente eșuate sau efecte adverse. Prefer să merg în siguranță, să știu că am tot timpul acces la medicul care m-a tratat.

Mădălina Cristea - medic specialist chirurgie plastică: Dacă nu mergi într-o clinică specializată, poți să ajungi la rezultate dezastruoase, inclusiv mutilări. Dacă e vorba de toxină botulinică, atunci poate să apară o asimetrie, ne pică o pleoapă, o sprânceană. La acidul hialuronic, complicațiile sunt destul de severe, putem să ajungem la orbire, la ocluzie vasculară, necroză.

Persoanele care își fac astfel de injectări acasă sau în locuri neavizate riscă să ajungă pe masa de operație.

Mădălina Cristea - medic specialist chirurgie plastică: Am avut paciente care au injectat acid hialuronic care nu era de injectat, am avut paciente care au fost injectate în alte părți cu silicon de uz comercial, nu știu, de construcții. Cu niște reacții urâte și a trebuit să intervenim chirurgical.

Produsele contrafăcute sau procedurile realizate de persoane necalificate ne pot pune sănătatea în pericol, avertizează specialiștii.

Editor : A.P.

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