INSP anunță primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat vineri primul deces de gripă din acest sezon. Este vorba despre un bărbat din Cluj, care era nevaccinat.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunţat vineri că, în săptămâna 5 - 11 octombrie, au fost raportate 82.363 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), fiind comunicat şi primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon.

„A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon - bărbat din grupa de vârstă peste 65 de ani, din judeţul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat antigripal, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare", a precizat INSP.

Conform sursei citate, în săptămâna 5 - 11 octombrie s-au înregistrat cu 2,7% mai multe cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară (80.193) şi cu 2,8% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (84.736).

Variaţia în plus faţă de media calculată de 81.497 a cazurilor din ultimele sezoane (2018 - 2026, fără sezoanele pandemice) a fost de 1,1%.

S-au înregistrat 201 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 210 raportate în săptămâna anterioară şi cu 296 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent; 12 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu cinci mai multe faţă de săptămâna precedentă, 12 cazuri de gripă confirmată de laborator (trei cu virus gripal AH1, trei cu virus gripal A nesubtipat, trei cu virus gripal netipat, un caz cu virus gripal B şi două cazuri co-infecţie de virus gripal A+B), a indicat INSP.

Editor : A.P.