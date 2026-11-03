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Inspecţia Sanitară, control la Institutul Socola din Iași. Rogobete, despre ploșnițele din spital: Managerul m-a dus în saloane curate

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SPITALUL SOCOLA
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi, că Inspecţia Sanitară de Stat a început un control la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi, după ce a primit informaţii că managerul unităţii i-ar fi arătat doar saloane curate, care arată bine, în timpul ultimei vizite pe care a făcut-o, deşi realitatea din spital „este cu totul alta”. Dacă acest lucru se va dovedi adevărat, managerul unităţii va fi demis, anunţă Rogobete. 

„Astăzi a început un control, pe care cred că-l aştepta multă lume, la Spitalul de Psihiatrie Socola. Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii s-a deplasat ieri seară - în această dimineaţã la Iaşi, unde începe o acţiune de control amplã, pentru că am primit informaţii că doamna manager m-a dus în saloane unde lucrurile erau în regulă atunci când am fost în vizitã şi realitatea din spital este cu totul alta”, a afirmat, marţi, Alexandru Rogobete. 

Acesta a explicat că, având aceste informaţie, a extins controlul cu inspectorii din Ministerul Sănătăţii care vor verifica fiecare salon. 

„Dacă se dovedeşte că doamna manager mi-a arătat doar saloanele curate, vă asigur că, în aceeaşi zi, doamna manger va avea contractul de management desfăcut de către Ministerul Sănătăţi”, a anunţat Rogobete. 

În 25 octombrie, Alexandru Rogobete a anunţat că va trimite Inspecţia Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, în urma informaţiilor că un pavilion al acestei unităţi a fost infestat cu ploşniţe. 

Ministrul a vizitat unitatea medicală pentru a vedea care este situaţia şi a decide măsurile care trebuie luate. 

„Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat atunci ministrul Alexandru Rogobete. 

El a afirmat că a decis să trimită Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru un control la nivelul întregului spital. 

„Verificăm dacă toate procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător. Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, a declarat Alexandru Rogobete. 

El susţinea că astfel de situaţii nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate, ci trebuie semnalate, investigate şi rezolvate rapid, cu responsabilitate şi transparenţă. 

„Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol. Încrederea în sistemul de sănătate se construieşte inclusiv prin modul în care recunoaştem şi corectăm problemele”, a adăugat Alexandru Rogobete. 

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iaşi, Cristina Dobre, a recunoscut că au existat probleme într-un pavilion legate de prezenţa ploşniţelor, dar că între timp lucrurile au fost rezolvate.

Editor : A.C.

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