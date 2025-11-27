Institutul Pasteur din Franța: Virusul gripei aviare ar putea provoca o pandemie mai gravă decât COVID, dacă suferă mutații

Virusul gripei aviare, care s-a răspândit în rândul păsărilor sălbatice, al păsărilor de curte și al mamiferelor, ar putea duce la o pandemie mai gravă decât SARS-CoV-2, dacă suferă mutații care să permită transmiterea între ființele umane, avertizează directorul centrului de infecții respiratorii „Institut Pasteur” din Franța. Gripa aviară înalt patogenă, denumită în mod obișnuit gripă aviară, a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, perturbând aprovizionarea cu alimente și determinând creșterea prețurilor, deși infecțiile la om rămân rare, anunță Reuters.

„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat pentru Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, director medical la centrul de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.

Institutul Pasteur a fost printre primele laboratoare europene care au dezvoltat și distribuit teste de detectare a COVID-19, punând protocoalele la dispoziția Organizației Mondiale a Sănătății și a laboratoarelor din întreaga lume.

Nu există anticorpi împotriva gripei aviare H5

Oamenii au anticorpi împotriva gripei sezoniere comune H1 și H3, dar nu au anticorpi împotriva gripei aviare H5 care afectează păsările și mamiferele, la fel cum nu au avut anticorpi împotriva COVID-19, a spus ea. Iar, spre deosebire de COVID-19, care afectează în principal persoanele vulnerabile, virusurile gripale pot ucide și persoane sănătoase, inclusiv copii, a spus Rameix-Welti.

„O pandemie de gripă aviară ar fi probabil destul de gravă, potențial chiar mai gravă decât pandemia pe care am trăit-o”, a spus ea în laboratorul său din Paris. Au existat multe cazuri de persoane infectate cu virusuri ale gripei aviare H5 în trecut, inclusiv H5N1, care circulă în prezent printre păsările de curte și vacile de lapte din SUA, dar acestea erau adesea în contact strâns cu animale infectate. Primul caz de H5N5 la om a apărut în acestă lună în statul american Washington. Bărbatul, care avea afecțiuni preexistente, a decedat săptămâna trecută.

În ultimul său raport privind gripa aviară, OMS a declarat că între 2003 și 2025 au existat aproape 1.000 de focare la oameni, în principal în Egipt, Indonezia și Vietnam, dintre care 48% au decedat.

Riscul de pandemie la om rămâne scăzut

Cu toate acestea, riscul apariției unei pandemii la om rămâne scăzut, a declarat pentru Reuters Gregorio Torres, șeful Departamentului Științific al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

„Trebuie să fim pregătiți să reacționăm suficient de repede. Dar, deocamdată, puteți să vă plimbați liniștiți prin pădure, să mâncați pui și ouă și să vă bucurați de viață. Riscul unei pandemii este o posibilitate. Dar, în termeni de probabilitate, este încă foarte scăzut”, a spus el.

Rameix-Welti a mai spus că, dacă gripa aviară ar suferi o mutație care să permită transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât înainte de pandemia de COVID-19

„Avantajul gripei, în comparație cu COVID, este că avem măsuri preventive specifice. Avem vaccinuri candidate gata și știm cum să producem rapid un vaccin”, a spus ea.

„Avem, de asemenea, stocuri de antivirale specifice, care, în principiu, ar fi eficiente împotriva acestui virus al gripei aviare”, a adăugat ea.

