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Intervenția modernă care i-a redat mobilitatea

Data publicării:
robot_cori_ortopedie_sanador Articol susținut de SANADOR
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La 66 de ani, Cristian se confrunta cu dureri și mobilitate redusă a genunchiului stâng, ajungând să nu se mai poată încălța. Cauza era un accident de motocicletă, suferit în urmă cu cinci ani. Trecuse deja prin trei operații la genunchi, însă mobilitatea articulației continua să fie sever afectată. Prima intervenție fusese o artroscopie pentru leziunile traumatice, urmată de montarea unei proteze de genunchi, necesară din cauza deteriorării severe a cartilajului. Ulterior, mobilitatea s-a redus treptat, fiind necesară o nouă artroscopie, pentru îndepărtarea aderențelor. Și această intervenție a adus doar o ameliorare temporară.

În cele din urmă, Cristian a ajuns la Dr. Liviu Ojoga, șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul a făcut o evaluare minuțioasă și a constatat că bărbatul avea flexia limitată la 40 de grade, iar extensia la minus 15 grade. Radiografiile efectuate au arătat că proteza era bine fixată, dar prezenta mici vicii de implantare, cu interliniul articular ridicat și rotula coborâtă. Mobilitatea era limitată suplimentar de țesuturile fibrotice formate după operațiile anterioare. În aceste condiții, medicul a recomandat tratament chirurgical. Situația lui Cristian era cu atât mai complicată, cu cât acesta suferea de diabet cu polineuropatie, obezitate, hipertensiune, dislipidemie și afecțiuni cardiovasculare, având în istoric inclusiv un infarct miocardic.

Cristian a fost însă de acord cu realizarea intervenției, astfel că a beneficiat, la Spitalul Clinic SANADOR, de prima artroplastie robotică de revizie a genunchiului din România, realizată cu sistemul CORI, sub rahianestezie. O revizie de artroplastie implică înlocuirea implanturilor și reconstrucția unei articulații deja operate. Sistemul CORI nu operează autonom, ci creează un model tridimensional intraoperator, fără CT sau RMN dedicat planificării, oferind chirurgului date în timp real pentru poziționarea precisă a implanturilor și conservarea unei cantități cât mai mari de țesut osos.

În cadrul intervenției, echipa medicală a îndepărtat proteza veche și țesuturile cicatriceale, a restabilit interliniul articular, a implantat noile componente cu fixare suplimentară și a protezat rotula, urmărind stabilitatea genunchiului și conservarea osului. Evoluția postoperatorie a fost una favorabilă, iar după trei zile de la operație pacientul a primit permisiunea de a se externa, cu recomandări privind mobilizarea progresivă, folosirea temporară a unei orteze, efectuarea de exerciții de recuperare și prezentarea la controalele periodice.

În mai puțin de trei săptămâni, Cristian putea întinde complet genunchiul și îl putea îndoi până la 94–95 de grade, reușind din nou să se încalțe și să își îngrijească singur piciorul. La șase săptămâni, se simțea și mai bine, respectând cu strictețe programul de recuperare prin mobilizare pasivă și exerciții pentru întărirea musculaturii.

La SANADOR, pacienții care se confruntă cu afecțiuni ale genunchiului au acces la consultații de specialitate și la investigațiile recomandate, pentru un diagnostic corect și un tratament adaptat particularităților fiecărui caz în parte. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR inclusiv prin chirurgie robotică în ortopedie, în funcție de recomandare. Sistemul robotic CORI poate fi utilizat în cazul pacienților care necesită artroplastie primară de genunchi, dar și revizie de proteză de genunchi. Intervențiile sunt realizate cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă, în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România.

Editor : A.D.V.

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