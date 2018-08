„Intră muștele de la morgă în blocul operator”! Dezvăluiri șocante despre condițiile în care se lucrează la Spitalul Universitar

Mai mulți angajați ai Spitalului Universitar au ieșit luni să protesteze. Nemulțumirea directă este legată de faptul că managerul spitalului i-a pus să aleagă între voucherele de vacanță și sporuri, motivând că nu sunt bani. Oamenii, exasperați, au făcut însă dezvăluiri șocante despre condițiile în care lucrează în unul dintre cele mai mari spitale din România: muștele de la morgă intră în blocul operator, pentru că în camera unde se pregătesc materialele necesare operațiilor nu e aer condiționat, sunt 40 de grade și trebuie deschise geamurile.

„În blocul operator, în camera de făcut materiale, nu avem aer condiționat. Sunt 40 de grade acolo. Lăsăm geamul deschis, iar muștele toate de la morgă intră în blocul operator. Asta se întâmplă, avem dovezi din punctul acesta de vedere”, a relatat Mariana Luceanu, asistent anestezist.

„Eu timp de cinci zile am spălat instrumentarul cu apă și săpun lichid”, a dezvăluit Daniel Simion, asistent. El spune că situația lipsurilor din spital nu interesează pe nimeni și cere controale inopinante. „Când vin controalele anunțate, avem de toate. E bine pentru noi când vin controalele, avem tot ce ne trebuie”, a declarat Daniel Simion la Digi24.

„Se spală instrumentele cu Trimf, se curăță, se spală cu apă și săpun, am spus-o și acum doi ani și încă se perpetuează aceste neconformități. Nu ne putem feri de infecțiile alternative actului medical atât timp cât nu putem să lucrăm în condiții decente. Doamna manager știe că pe secția de neurologie a Spitalului Universitar în aprilie au fost îmbolnăviți de la pacienți 20 de colegi de-ai noștri?”, a spus Mariana Luceanu.

Cei doi reprezentanți ai personalului nemulțumit cer ca procurorii să vină să investigheze neregulile. Ei mai spun că au avertizat-o pe managerul Adriana Nica despre nereguli și că nu vor să meargă la pușcărie „așa cum a pățit asistenta de la Giulești”. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns, iar managerul nu o să răspundă, pentru că știe că avem dreptate, spun cei doi. „Dacă s-ar ști nevinovată, de ce nu dă un mesaj acum la Direcție să spună: lăsați oamenii să coboare, să poată să vorbescă (protestatarii acuză că alți colegi care doreau să iasă la protest nu au fost lăsați - n.r.), de ce nu lasă un cameraman să treacă prin toate blocurile operatorii? Și dacă totul e OK, o să ne cerem scuze, suntem niște dobitoci, ne dăm demisia din tot sistemul sanitar”, a declarat Daniel Simion.

„Suntem sătui de condițiile în care lucrăm, ne-a ajuns cuțitul la os”, spune Mariana Luceanu. „Întotdeauna avem replica: nu sunt bani, cerem materiale: nu sunt bani, cerem dezinfectanți: nu sunt bani. Știm din surse sigure că bani sunt. Ministerul Sănătății a alocat bani pentru acest spital și noi nu beneficiem de ei”, a adăugat asistenta.

„Să vă dau eu un exemplu: de o săptămână, pe secția de ortopedie pe care lucrez, nu se operează fracturi pentru că nu funcționează Roentgenul, este defect, sunt două aparate defecte. Din surse am aflat că la sala de operații a domnului profesor Oprescu există un Roentgen nou-nouț care nu face decât să se șteargă de praf, în timp ce pacienții sunt direcționați la alte spitale. Acel Roentgen este ținut acolo pentru ce? Pentru ce este pusă managera în această instituție? Nu știu dacă ați observat pe Facebook cum arată o masă într-o sală de operație. Nu știu câți dintre dvs ați avea curajul să vă urcați pe acea masă. (...) Am niște truse, dacă ați putea să le vedeți, v-ați face cruce! Nu am filtre la truse de un an de zile. Cât de scump poate să fie, ca acea trusă să aibă o valabilitate măcar de o lună? Nu! Aceste truse se duc pe fiecare zi la sterilizare. Folosești trusa, nu o folosești, trebuie să o sterilizezi. Bani pierduți! De-aia nu sunt bani! Pentru că nu știm să distribuim acești bani, ne batem joc de ei. Dacă am încercat să le dau soluții, având în vedere că lucrez și într-un spital privat, și să le explic ce și cum merg lucrurile, nu vor să asculte!”, acuză Daniel Simion.

„Avem un bloc operator, un bloc operator ce n-ați văzut mulți în țara asta, ai putea să faci un film SF acolo, cu tehnologie de ultimă oră - de zece ani așteaptă să fie dat în funcțiune! Când i se va da drumul? Doamna prim-ministru spune că sunt bani. Doamnă, vă rog din suflet, alocați mânuța aceea de bani, să putem da drumul la acest bloc operator, să nu mai operăm cu mese nenorocite, vai de mama lor, din 1922!”, cere Daniel Simion.

Contactată telefonic de Digi24, managerul Spitalului Universitar, Adriana Nica, a negat toate aceste acuzații.

- Spun colegii dumneavoastră că au fost nevoiţi să spele instrumentarul medical cu apă şi săpun lichid...

„Vă daţi seama că acest lucru nu poate fi dovedit şi nu s-a întâmplat niciodată în Spitalul Universitar. Pentru că, înainte să se sterilizeze instrumentarul, se spală. Instrumentarul nu se duce la sterilizat murdar de sânge. Se spală cu apă şi substanţe speciale. (...) Noi tocmai am încheiat procedura de modernizare a staţiei centrale de sterilizare şi dotare cu aparatură modernă, de înaltă performanţă. (...) Staţia centrală de sterilizare funcţionează, stimată doamnă, pentru că se sterilizează instrumentarul şi se sterilizează tot ce este nevoie ca să poată fi folosit la intervenţiile chirugicale”, a explicat managerul. Ea a făcut precizări și în privința blocului operator care așteaptă de 10 ani să fie funcțional, estimând că la sfârșitul primăverii 2019 ar putea să fie dat în folosință. Urmăriți toate explicațiile managerului în materialul video de mai sus.

Numai că, în momentul în care Digi24 a dorit să-i pună în dialog direct, prin telefon, pe asistentul Daniel Simion și pe managerul Adriana Nica, legătura telefonică a managerului nu a mai funcționat brusc. Deși în studio atât Adriana Nica, cât și interlocutorul său se auzeau foarte bine, managerul părea să nu mai aibă sunet. A repetat de câteva ori alo, alo, apoi a închis telefonul. Ulterior, nu a mai dorit să reia discuția, spunând că a dat toate explicațiile necesare. Iată momentul:

