Cancerul de prostată este, în prezent, cea mai frecventă afecțiune oncologică diagnosticată în rândul bărbaților, iar identificarea precisă a bolii și a extinderii acesteia este esențială pentru stabilirea tratamentului. În acest context, PET-CT-ul cu Galiu-68 PSMA reprezintă o investigație imagistică modernă, care permite localizarea leziunilor tumorale prin utilizarea unui marker molecular specific. Tehnologia, utilizată deja în numeroase centre medicale din Europa, este disponibilă acum și în România. Dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie, a explicat pentru Digi24.ro cum a evoluat această metodă de imagistică, care sunt particularitățile sale și ce trebuie să știe pacienții înainte de efectuarea investigației.

Metoda se efectuează numai la recomandarea medicului oncolog, în funcție de stadiul bolii, istoricul pacientului și criteriile medicale de eligibilitate.

Ce este PET-CT și cum ajută la depistarea cancerului și a metastazelor

„PET-CT este o investigație imagistică avansată care combină tomografia cu emisie de pozitroni (PET) cu tomografia computerizată (CT).

Spre deosebire de un CT obișnuit, care evidențiază localizarea și dimensiunile tumorilor, precum și raporturile acestora cu organele învecinate, PET-CT-ul permite și evaluarea activității metabolice a țesuturilor. Acest lucru este posibil prin administrarea unui radiofarmaceutic, care se distribuie în organism și se acumulează în anumite țesuturi în funcție de activitatea lor metabolică.

În cazul 18F-FDG, de exemplu, substanța este captată în cantități mai mari de multe celule tumorale, care au un consum crescut de glucoză. Semnalul radioactiv este detectat de aparatul PET, iar imaginile sunt corelate cu cele anatomice obținute prin CT, facilitând localizarea tumorilor și a eventualelor metastaze.

PET-CT-ul clasic utilizează în principal 18F-FDG (fluorodeoxiglucoză), un radiofarmaceutic pe bază de glucoză marcată radioactiv cu fluor-18. Această investigație este utilizată pentru stadializarea bolii oncologice și monitorizarea răspunsului la tratament în cazul multor tumori solide.

Totuși, există și tipuri de cancer pentru care PET-CT-ul cu 18F-FDG are o utilitate limitată. Un exemplu important este cancerul de prostată, pentru evaluarea căruia sunt utilizați radiofarmaceutici specifici.”, a explicat Dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie

PET-CT cu Galiu-68 PSMA, o nouă metodă de diagnostic și monitorizare a cancerului de prostată în România

„O noutate importantă pentru pacienții din România este introducerea PET-CT-ului cu Galiu-68 PSMA, o investigație imagistică modernă utilizată în evaluarea cancerului de prostată.

În peste 95% dintre cazuri, celulele tumorale de prostată exprimă pe suprafața lor o proteină numită PSMA (antigenul specific membranei prostatei). Aceasta poate fi vizată cu ajutorul unui radiofarmaceutic care asociază o moleculă cu afinitate pentru PSMA cu galiul-68, un izotop radioactiv.

După administrare, substanța se fixează pe celulele care exprimă PSMA, permițând vizualizarea acestora prin PET-CT. Imaginile rezultate sunt stocate digital și pot fi furnizate pacientului pe CD sau pe alte suporturi de imagistică medicală.

La ce ajută PET-CT-ul cu Galiu-68 PSMA

Investigația are două utilizări principale: stadializarea bolii și monitorizarea răspunsului la tratament. Prin identificarea leziunilor tumorale și a eventualelor metastaze, medicii pot evalua extinderea cancerului și pot stabili conduita terapeutică.

De asemenea, compararea examinării cu rezultatele anterioare permite evaluarea evoluției bolii sub tratament. Reducerea captării radiofarmaceuticului la nivelul leziunilor poate indica un răspuns favorabil la terapie, oferind oncologului informații suplimentare pentru adaptarea conduitei medicale.

Pe lângă rolul său esențial în diagnosticarea și stadializarea cancerului de prostată, PET-CT-ul cu Galiu-68 PSMA contribuie și la identificarea pacienților care pot beneficia de terapii moderne, precum cea cu Lutetiu-177 (Lu-177) PSMA.” , a adăugat specialistul

Această terapie este destinată anumitor forme avansate de cancer de prostată, eligibilitatea pacienților fiind stabilită în funcție de rezultatele imagistice, tratamentele anterioare și evaluarea medicală.

Cum se pregătește pacientul pentru investigație

„Pregătirea pentru această investigație este mai simplă decât în cazul PET-CT-ului cu FDG (glucoză), care necesită precauții suplimentare, în special la pacienții cu diabet zaharat. Totuși, recomandările pot varia în funcție de tratamentele urmate și de particularitățile pacientului, motiv pentru care indicațiile medicului specialist trebuie respectate înainte de efectuarea procedurii.

Investigație nedecontată de CNAS

Spre deosebire de PET-CT-ul standard cu Fluor-18, decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în condițiile programului național, investigația cu Galiu-68 PSMA nu beneficiază momentan de această facilitate, costurile fiind suportate de pacient.

În prezent, aceasta este disponibilă în trei centre medicale din România, două în București și unul în zona Cluj-Oradea, existând perspectiva includerii sale în viitor în sistemul de decontare.”, a mai completat medicul oncolog pentru Digi24.ro

PET-CT cu Galiu-68 PSMA se face doar la recomandarea medicului oncolog

„Investigația PET-CT cu Galiu-68 PSMA se efectuează exclusiv la recomandarea medicului oncolog, în funcție de diagnosticul și stadiul cancerului de prostată. Aceasta nu poate fi solicitată direct de pacient sau recomandată de medici din alte specialități.

Spre deosebire de PET-CT-ul standard, care poate fi indicat, în anumite situații, și de medicii hematologi, această investigație are criterii specifice de utilizare și eligibilitate.

Importanța indicației medicale și a criteriilor de eligibilitate

Repetarea nejustificată poate expune pacientul inutil la radiații și poate genera rezultate fals pozitive, investigații suplimentare sau chiar supradiagnosticare.

Din acest motiv, utilizarea sa este ghidată de criterii medicale de eligibilitate, menite să asigure că investigația este recomandată doar pacienților care pot beneficia de informațiile obținute, în funcție de istoricul pacientului, evoluția bolii și necesitatea rezultatelor pentru stabilirea conduitei terapeutice.”, a mai explicat specialistul pentru Digi24.ro

Pot fi înlocuite CT-ul, RMN-ul sau scintigrafia osoasă de această investigație?

„PET-CT-ul cu Galiu-68 PSMA nu înlocuiește automat CT-ul, RMN-ul sau scintigrafia osoasă. Alegerea investigației depinde de stadiul bolii, caracteristicile tumorii și obiectivul evaluării.

În formele avansate sau metastatice de cancer de prostată, această metodă prezintă avantajul de a evalua, printr-o singură examinare, atât leziunile de la nivelul organelor interne, cât și pe cele osoase. În anumite situații, poate reduce necesitatea efectuării separate a CT-ului și a scintigrafiei osoase.

RMN-ul de prostată rămâne însă o investigație distinctă, cu un rol important în evaluarea locală a bolii. Cele două metode oferă informații complementare și pot fi utilizate împreună pentru stabilirea conduitei terapeutice.”, a conchis Dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie medicală