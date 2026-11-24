Suflatul nasului este unul dintre cele mai obișnuite gesturi atunci când suntem răciți. Deși oferă o senzație temporară de ușurare, această practică poate agrava congestia nazală și, în anumite situații, poate favoriza apariția unor complicații. Profesorul Adam Taylor, specialist în anatomie la Universitatea Lancaster din Marea Britanie, explică mecanismele prin care suflatul puternic al nasului poate afecta sinusurile și urechile, într-un articol publicat de The Conversation și preluat de Medical Xpress.

Atunci când suntem răciți, nasul începe să producă o cantitate mai mare de mucus, iar senzația de congestie poate deveni extrem de supărătoare. Chiar dacă ne suflăm nasul de mai multe ori, secrețiile reapar după câteva minute.

Explicația este legată de mecanismele naturale de apărare ale organismului.

Potrivit specialistului britanic, corpul uman produce aproximativ 1,5 litri de mucus pe zi, chiar și în absența unei infecții. Acesta are rolul de a menține umede căile respiratorii și de a împiedica microorganismele să pătrundă și să se fixeze în țesuturi.

În timpul unei răceli, producția de mucus crește pentru a ajuta organismul să elimine agenții infecțioși. În același timp, mucoasa nazală se inflamează, iar spațiul prin care circulă aerul se îngustează.

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De ce suflatul nasului poate agrava răceala

Adam Taylor explică faptul că principala problemă este presiunea care se formează în interiorul cavităților nazale și al sinusurilor.

În condiții normale, respirația produce variații moderate de presiune, care permit aerului să circule prin nas și gură.

Atunci când căile respiratorii sunt inflamate și încărcate cu mucus, suflatul puternic al nasului determină o creștere suplimentară a presiunii.

În loc să elimine complet secrețiile, această presiune poate împinge o parte din mucus înapoi către sinusuri, iritând și mai mult mucoasa deja inflamată.

Rezultatul poate fi agravarea congestiei și accentuarea disconfortului.

Specialistul atrage atenția că un mecanism asemănător se produce și în timpul strănutului, când aerul este eliminat cu viteză și forță ridicate.

Riscul mai puțin cunoscut: infecțiile urechii

O altă problemă apare atunci când mucusul și aerul sunt împinse către trompa lui Eustachio, canalul care face legătura între urechea medie și partea din spate a gâtului.

Presiunea creată prin suflatul puternic al nasului poate transporta secreții către această zonă, favorizând iritarea țesuturilor și, în anumite condiții, dezvoltarea microorganismelor în urechea medie.

Această situație poate contribui la apariția unei infecții a urechii, care se poate manifesta prin amețeli, tulburări de echilibru, modificări ale auzului și febră.

În cazuri foarte rare, presiunea excesivă poate provoca leziuni ale nervilor și o pierdere temporară a controlului asupra mușchilor feței.

Literatura medicală menționează și complicații excepționale asociate suflatului foarte puternic al nasului, inclusiv fracturi ale unor structuri osoase faciale, afectarea vederii și hemoragii intracraniene.

Aceste situații sunt însă neobișnuite și nu trebuie confundate cu riscurile unui gest efectuat normal.

Cum trebuie să ne suflăm corect nasul atunci când suntem răciți

Profesorul Adam Taylor recomandă evitarea suflatului puternic și repetat al nasului.

Atunci când secrețiile sunt foarte groase, acestea ar trebui mai întâi fluidizate, astfel încât să poată fi eliminate cu mai puțin efort.

Soluțiile saline nazale pot ajuta la subțierea mucusului, iar aburul poate facilita temporar eliminarea secrețiilor.

Dacă este necesar să ne suflăm nasul, specialistul recomandă o metodă simplă: se astupă ușor una dintre nări, iar aerul este eliminat fără forță prin cealaltă. Procedura se repetă apoi pentru nara opusă.

O alternativă considerată mai puțin riscantă este aspirarea ușoară a secrețiilor către partea din spate a gâtului și înghițirea lor.

Deși acest lucru poate părea neplăcut, mucusul înghițit ajunge în stomac, unde mediul acid contribuie la distrugerea microorganismelor.

Atenție la spray-urile nazale: folosirea excesivă poate agrava congestia

Specialistul avertizează și asupra utilizării prelungite a spray-urilor nazale decongestionante.

Produsele care conțin xilometazolină sau oximetazolină pot ameliora rapid senzația de nas înfundat, dar folosirea lor pentru perioade prea lungi poate produce efectul opus.

După administrări repetate, eficiența medicamentului poate scădea, iar congestia poate reveni sau se poate agrava.

Fenomenul este cunoscut în medicină drept congestie de rebound sau rinită medicamentoasă.

Potrivit recomandărilor prezentate în articol, aceste produse nu ar trebui utilizate mai mult de cinci zile și trebuie administrate conform instrucțiunilor.

Nasul înfundat face parte din reacția naturală a organismului

Adam Taylor subliniază că producția crescută de mucus și congestia nazală sunt, în majoritatea cazurilor, manifestări normale ale răspunsului imunitar la infecție.

Deși simptomele pot fi deranjante, ele tind să se amelioreze spontan în câteva zile.

Prin urmare, obiectivul nu trebuie să fie eliminarea cu orice preț a secrețiilor nazale, ci reducerea disconfortului fără crearea unei presiuni excesive asupra sinusurilor și urechilor.

Concluzia specialistului este că suflatul nasului nu trebuie evitat complet, dar ar trebui făcut cu blândețe, câte o nară pe rând, pentru a limita riscul agravării simptomelor.

Editor : Sebastian Eduard