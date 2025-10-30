Live TV

Exclusiv La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși. Rogobete: Am sentiment de rușine că aceste centre nu au fost făcute

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete Foto: Digi24
Din articol
„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință”

La 10 ani de la Colectiv, România nu are nici măcar un pat de mari arși. Singurul Centru de Arși, cel de la Floreasca, a fost închis pentru că nu îndeplinea normele legale, iar acest lucru a fost descoperit după ce o pacientă a avut curaj să vorbească public despre problemele de acolo. Ministrul Sănătății a declarat pentru Digi24 că primul Centru de Arși va funcționa la începutul anului viitor, la Timișoara, și că îi e rușine că până acum aceste centre nu au fost construite.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România, în momentul de față, există 35 de paturi de terapie intensivă unde se pot trata pacienți cu arsuri mici și medii. La 10 ani după Colectiv, despre primul Centru de Arși grav la Timișoara, care va fi finalizat anul acesta. Urmează apoi în primăvara anului viitor Centru de Arși grav de la Târgu Mureș și pe finalul anului viitor Centrul de Arși grav pentru copii, primul și singurul din țară de altfel din București, de la Grigore Alexandrescu.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: La Timișoara, finalizat ce înseamnă?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Clădire finalizată, cu circuitele funcționale și echipamentele FAN funcționale instalate. Și eu estimez că primul pacient cu arsuri grave care poate fi tratat în condiții optime în România, în acel spital, va putea intra undeva în luna februarie-martie, după ce se obțin toate avizele de funcționare și după testările microbiologice. Bunul simț pe care îl am mă face să simt un sentiment de rușine că în 7 ani de zile de la Colectiv, aceste proiecte nu au fost începute, deși existau bani. Acesta e sentimentul pe care îl am. Pot să spun că într-un final apoteotic, la 10 ani în cap de la Colectiv, discutăm despre primul centru care este finalizat, dar a cărui construcție a început în anul 2023.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință”

Ministrul Sănătății a postat și un mesaj pe pagina de Facebook în care transmite că  România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta. „De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu... și uneori nici nu mai pot înțelege,” se arată în mesajul postat de ministru.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu... și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine. E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România.

Simt rușine uneori. O rușine grea, pentru nepăsare și indolenț. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri. Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări. Ei au ținut vie flacăra speranței în sistemul de sănătate românesc. Astăzi, România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta. După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult. 

Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!” a transmis ministrul Sănătății pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele Nicușor Dan a mers, joi dimineață, la fostul club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața, în urmă cu 10 ani.

Mai multe organizaţii civice organizează astăzi un marş în Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis, în luna martie a acestui an, să fie reluată ancheta în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul din Bucureşti. Dosarul fusese clasat în vara anului trecut de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde. În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Marinescu: „Nu avem informații că astăzi ar urma să sosească Horațiu...
Ultimele știri
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, la 10 ani de la Colectiv: În zona de sănătate sunt ceva progrese. Pe zona de corupţie cred că am făcut paşi înapoi
medici in spital
Rogobete: Pe site-ul ministerului, personalul medical va putea sesiza ce nu merge, abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
alexandru rogobete
Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: „Nu înseamnă închiderea lor”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Keith Urban a trecut deja peste despărțirea de Nicole Kidman. „Nu se întâlnește cu cineva anume, dar este...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”