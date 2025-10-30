La 10 ani de la Colectiv, România nu are nici măcar un pat de mari arși. Singurul Centru de Arși, cel de la Floreasca, a fost închis pentru că nu îndeplinea normele legale, iar acest lucru a fost descoperit după ce o pacientă a avut curaj să vorbească public despre problemele de acolo. Ministrul Sănătății a declarat pentru Digi24 că primul Centru de Arși va funcționa la începutul anului viitor, la Timișoara, și că îi e rușine că până acum aceste centre nu au fost construite.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România, în momentul de față, există 35 de paturi de terapie intensivă unde se pot trata pacienți cu arsuri mici și medii. La 10 ani după Colectiv, despre primul Centru de Arși grav la Timișoara, care va fi finalizat anul acesta. Urmează apoi în primăvara anului viitor Centru de Arși grav de la Târgu Mureș și pe finalul anului viitor Centrul de Arși grav pentru copii, primul și singurul din țară de altfel din București, de la Grigore Alexandrescu.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: La Timișoara, finalizat ce înseamnă?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Clădire finalizată, cu circuitele funcționale și echipamentele FAN funcționale instalate. Și eu estimez că primul pacient cu arsuri grave care poate fi tratat în condiții optime în România, în acel spital, va putea intra undeva în luna februarie-martie, după ce se obțin toate avizele de funcționare și după testările microbiologice. Bunul simț pe care îl am mă face să simt un sentiment de rușine că în 7 ani de zile de la Colectiv, aceste proiecte nu au fost începute, deși existau bani. Acesta e sentimentul pe care îl am. Pot să spun că într-un final apoteotic, la 10 ani în cap de la Colectiv, discutăm despre primul centru care este finalizat, dar a cărui construcție a început în anul 2023.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință”

Ministrul Sănătății a postat și un mesaj pe pagina de Facebook în care transmite că România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta. „De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu... și uneori nici nu mai pot înțelege,” se arată în mesajul postat de ministru.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu... și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine. E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România.

Simt rușine uneori. O rușine grea, pentru nepăsare și indolenț. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri. Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări. Ei au ținut vie flacăra speranței în sistemul de sănătate românesc. Astăzi, România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta. După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult.

Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!” a transmis ministrul Sănătății pe pagina de Facebook.

Președintele Nicușor Dan a mers, joi dimineață, la fostul club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața, în urmă cu 10 ani.

Mai multe organizaţii civice organizează astăzi un marş în Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis, în luna martie a acestui an, să fie reluată ancheta în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul din Bucureşti. Dosarul fusese clasat în vara anului trecut de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde. În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

