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Lectura de plăcere, asociată cu o sănătate mintală mai bună (studiu)

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Reading,kniha knihy, četba, čtení
Cărți. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
A analizat zeci de surse de dovezi Beneficii foarte importante la vârste înaintate

Cercetători din Marea Britanie au descoperit că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mintală mai bună, niveluri mai scăzute de stres și un risc redus de demență. Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au constatat că lectura regulată, indiferent de gen, poate aduce beneficii pentru sănătate în orice etapă a vieții.

În 2025, profesoara Barbara Sahakian și dr. Christelle Langley de la Departamentul de Psihiatrie al Universității din Cambridge au publicat „Brain Boost: Obiceiuri sănătoase pentru o viață mai fericită”. Tocmai în timpul redactării acestei cărți au conștientizat cât de răspândite sunt beneficiile lecturii de plăcere, dar și faptul că, în mod surprinzător, existau foarte puține cercetări în acest domeniu.

Astăzi, într-o recenzie publicată în Psychological Medicine, profesoara Sahakian și dr. Langley, împreună cu Vicki Perrin, directorul executiv al The Queen’s Reading Room, susțin că nu contează ce sau cum citim, cititul de plăcere poate aduce beneficii enorme, iar cititul împreună cu alții, fie că este vorba de un club de carte, fie de un părinte care citește alături de copiii săi, poate aduce beneficii și mai mari.

„Cititul este o modalitate excelentă de a susține sănătatea creierului nostru, de a dezvolta abilități cognitive importante și de a ne spori starea de bine. Este ceva ce ar trebui să încurajăm încă de la o vârstă fragedă, având în vedere dovezile tot mai numeroase privind beneficiile sale, în special pentru copii, dar, de fapt, nu este niciodată prea târziu să începem, iar cititul poate aduce beneficii pe tot parcursul vieții noastre și până la bătrânețe”, afirmă profesoara Barbara Sahakian.

Sondajele au arătat că obiceiul cititului în rândul copiilor și adolescenților se află la cele mai scăzute niveluri de când se înregistrează aceste date, în special în rândul băieților adolescenți și al copiilor proveniți din medii defavorizate. Însă chiar și cei care afirmă că le place cel mai puțin să citească recunosc totuși valoarea educațională a acestei activități, aproape jumătate dintre ei menționând că îi ajută să învețe cuvinte noi sau lucruri noi.

Unele dintre cele mai solide dovezi ale beneficiilor lecturii de plăcere provin dintr-un studiu realizat de profesorul Sahakian, dr. Langley și colegii lor pe un eșantion de peste 10.000 de tineri, care a constatat că acei copii care au început să citească de plăcere de la o vârstă fragedă au prezentat beneficii, printre care: o atenție, o memorie și funcții executive mai bune, rezultate școlare mai bune, mai puține probleme de sănătate mintală și un stil de viață mai sănătos, incluzând mai mult somn și mai puțin timp petrecut în fața ecranului.

A analizat zeci de surse de dovezi

Această analiză a examinat zeci de surse de dovezi, de la sondaje și scanări ale creierului până la alte studii de cercetare.

Un studiu realizat pe 10.000 de tineri a constatat că aceia care au început să citească de plăcere de la o vârstă fragedă aveau o capacitate mai bună de concentrare, memorie și rezolvare a problemelor.

În ansamblu, lectura la orice vârstă a fost asociată cu o sănătate mintală mai bună și cu un risc redus de demență.

Autorii spun că trebuie făcut tot posibilul pentru a încuraja lectura încă de la începutul vieții, fie că este vorba despre benzi desenate, romane grafice sau cărți inspirate din jocuri și programe de televiziune.

Poate că nu este surprinzător faptul că lectura este strâns asociată cu îmbunătățirea competențelor de alfabetizare – dar este legată chiar și de performanțele la matematică, întrucât lectura și matematica implică procese cognitive similare, precum competențele lingvistice, memoria și funcția executivă.

Beneficiile nu se limitează la copii și tineri. Studiile au evidențiat o multitudine de beneficii pentru adulți, în special legate de bunăstare, inclusiv reducerea stresului și o mai bună relaxare, o empatie și o înțelegere mai mari față de ceilalți, precum și o atitudine mai tolerantă față de perspective diferite.

Cititul s-a impus drept cea mai populară metodă de combatere a stresului, aproape doi din cinci adulți (38%) alegând cărțile ca modalitate preferată de relaxare. Un studiu de neuroștiință comandat de The Queen’s Reading Room în 2024 a constatat că doar cinci minute de lectură de ficțiune pot reduce stresul cu până la 20%, precum și că pot spori concentrarea și abilitățile de rezolvare a problemelor și îi ajută pe cititori să se simtă mai puțin singuri.

Un sondaj a constatat chiar că mai multe persoane au apelat la cărți pentru a găsi alinare (35%) decât la vin (31%) sau la o baie fierbinte (10%).

Beneficii foarte importante la vârste înaintate

Beneficiile pot fi deosebit de importante la vârste înaintate. Activitățile de agrement care stimulează creierul – în special lectura – sunt asociate cu un declin cognitiv mai lent și cu un risc redus de demență la persoanele în vârstă. De exemplu, într-un studiu realizat pe aproape 5.500 de adulți cu vârsta de 55 de ani și peste, persoanele care se angajau frecvent în activități precum lectura prezentau o probabilitate semnificativ mai mică de a dezvolta tulburări cognitive pe parcursul unei perioade de urmărire de cinci ani. Un alt studiu a constatat că citirea ziarelor, revistelor și cărților a fost asociată cu o reducere cu 33% a riscului de boală Alzheimer.

Deci, de ce este cititul de plăcere atât de benefic? Studiile de imagistică cerebrală arată o legătură între citit și diferențele în structura creierului, inclusiv: volume mai mari și zone corticale mai extinse în regiunile creierului implicate în limbaj, învățare, reglarea emoțională și controlul executiv; o conectivitate mai puternică a materiei albe care susține procesarea limbajului; și o grosime corticală crescută în zonele cheie ale creierului legate de limbaj.

Deși majoritatea studiilor arată doar asocieri, apar dovezi ale unei legături cauzale. S-a demonstrat că intervențiile de lectură sunt urmate de modificări structurale ale creierului. De exemplu, un studiu de mică amploare realizat pe 11 copii cu dislexie, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, a constatat că un program de antrenament de opt săptămâni axat pe imagini mentale, articulare și trasarea literelor, a grupurilor de litere și a cuvintelor a îmbunătățit semnificativ abilitățile de citire – iar aceste îmbunătățiri au fost însoțite de creșteri ale volumului materiei cenușii în regiuni cheie ale creierului.

Editor : M.C

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