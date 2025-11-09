Live TV

Video Legătura dintre anxietate și stresul zilnic. Mărturia celor care ajung la psihiatru: „O teamă teribilă de eșec, senzația că o să mor”

Data publicării:
Afecțiunile endocrinologice sau deficitul de vitamina D pot cauza stări de anxietate, spun medicii.

Românii sunt din ce în ce mai anxioși. În special cei din generația tânără, spun medicii, au dificultăți tot mai mari în a gestiona stresul zilnic. Sarcinile de la facultate sau de la serviciu, care vin la pachet cu reguli și disciplină, îi fac să cedeze. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, de exemplu, numărul cazurilor de anxietate s-a dublat în ultimul an și trece acum de 500 pe lună. Pacienții care ajung la psihiatru descriu anxietatea ca pe o teamă teribilă de eșec, care începe încă de când deschid ochii dimineața.

„Mă confrunt cu anxietatea cred că de mai bine de un an și jumătate. Mă trezeam cu starea asta de tensiune, cu un nod în gât, cu senzația constantă de teamă că se poate întâmpla ceva rău”, mărturisește o tânără pentru Digi24.

Acestea au fost primele semne de anxietate în cazul acestei tinere de 32 de ani. Episoadele au devenit tot mai dese și au culminat cu atacuri de panică.

„Bate inima foarte tare, senzația că nu pot să respir și că în orice moment aș putea să mor. Prima dată când mi s-a întâmplat am avut senzația că este un infarct”, povestește tânăra.

„Senzația iminentă de moarte în atacul de panică este descrisă de marea majoritate a celor ce se prezintă în serviciile de urgență. Este un cerc vicios care, dacă nu se oprește, merge până la depresie”, atrage atenția Raluca Modoranu, psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

Numai în primele 9 luni din 2025, medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi au tratat aproape 4.700 de pacienți cu anxietate, în medie cate 520 de cazuri lunar. Prin comparație, anul trecut, media pacienților era la jumătate.

În trecut, într-adevăr, femeile erau mai multe numeric ca și cazuri de anxietate, dar în ultima perioada și bărbații vin vertiginos din urmă”, spune Irina Mitrea-Iliescu, psiholog la Institutul de Psihiatrie Socola.

Pentru o persoană anxioasă orice situație care o scoate din confortul zilnic sau orice regulă impusă devine o povară. Iar în ultimii ani, tot mai mulți pacienți tineri ajung să ceară ajutor specializat.

„Orice cerință nouă, orice lucru cu care nu m-am mai întâlnit mă face să devin din ce în ce mai anxioasă și o senzație constantă că nu pot, că nu fac față, că nu reușesc să duc o sarcină la bun sfârșit, că îmi este greu, plus o teamă teribilă de eșec”, mărturisește tânăra a cărei identitate am ales să o protejăm.

„Sunt pacienți tineri care percep regulile ca o anxietate și o formă de control a celor din jur asupra lor și atunci dezvoltă această stare de anxietate. Sunt nervoși, impulsivi, explozivi”, explică psihiatrul Raluca Modoranu.

Afecțiunile endocrinologice sau deficitul de vitamina D pot cauza stări de anxietate, spun medicii. Vestea bună e că, descoperită la timp, afecțiunea poate fi vindecată.

Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
