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Video Lipsa vaccinurilor complică noul sezon de gripă din România. Recomandarea medicilor pentru a face diferența dintre o viroză și o gripă

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Foto: Getty Images
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Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat vineri primul deces de gripă din acest sezon. Specialiștii au transmis că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție împotriva gripei. În acest sezon, stocurile limitate au dus însă la probleme de aprovizionare. Iar două vaccinuri sunt tot mai greu de găsit în farmacii. Farmaciștii afirmă că stocurile primite inițial, la finalul lunii septembrie, s-au epuizat rapid, iar dozele disponibile s-au terminat în doar două zile. Simin Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, a vorbit la Digi24 despre problema vaccinurilor, dar și despre diferența dintre o viroză și o gripă, în contextul în care doar săptămâna trecută au fost raportate 82.363 de cazuri de infecții respiratorii. 

Simin Florescu a explicat la Digi24 că sezonul de gripă a debutat mai devreme în comparație cu anii anteriori, motiv pentru care a subliniat importanța vaccinării.

„Anul acesta sezonul de gripă a debutat mai devreme. Noi am avut primele cazuri mai ușoare, dar cazuri de gripă încă din luna septembrie. Deci și vaccinarea oamenilor ar trebui să înceapă cât mai repede sau să continue cât mai repede.

Să nu uităm că sunt mai multe tipuri de vaccin antigripal și s-ar putea ca, dacă ne gândim la grupele de risc reprezentate de vârstnici, să putem găsi mai repede vaccinul cu doză mai mare de antigen, respectiv pentru copii vaccinul cu administrare intranazală. Deci sunt trei feluri de vaccin antigripal și medicul de familie poate orienta pacienții în privința tipului de vaccin pe care să îl caute cu precădere”, a afirmat medicul. 

Oficialul a mai adăugat că deocamdată nu a fost semnalată nicio tulpină nouă de gripă și a remarcat că există o conștientizare mai mare în rândul populației privind importanța vaccinării. Totodată, le-a recomandat oamenilor să ia legătura cu medicii de familie atunci când au o viroză. 

„Noi recomandăm ca orientarea pacienților către spitale să fie făcută de către medicii de familie pentru că gripa nu este doar o viroză, ci este o boală sistemică care poate să evolueze foarte grav. Așa că simptomatologia trebuie relatată medicului de familie chiar și telefonic, nu trebuie neapărat să fie programat și consultat. Și el este cel care ar putea să orienteze pacienții către spital în ideea unei eventualități de gripă”, a adăugat Simin Florescu.

Editor : I.B.

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