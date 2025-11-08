Lista alimentelor pe care medicii le recomandă pentru un consum zilnic: „Sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația din corp”

Adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate în vitamine, minerale și antioxidanți este fundamentală pentru protejarea organismului împotriva factorilor nocivi, menținerea funcțiilor esențiale și prevenirea carențelor nutriționale. Consumul regulat de alimente cu valoare nutritivă ridicată sprijină buna funcționare a organismului pe termen lung, inclusiv sănătatea pielii și a principalelor sisteme vitale.

Alimentația reprezintă unul dintre pilonii principali ai unui stil de viață echilibrat, alături de activitatea fizică, sănătatea mintală și odihna.

Alimente benefice pentru sănătatea organismului

Somon: aliment benefic pentru sănătatea cardiovasculară

„Somonul este unul dintre alimentele cel mai des recomandate pentru menținerea sănătății cardiovasculare, datorită conținutului bogat în acizi grași Omega-3, vitamine din complexul B și vitamina D. Omega-3 contribuie la reducerea inflamației din corp, scade nivelul trigliceridelor și susține funcția normală a inimii și a vaselor de sânge. De asemenea, vitamina D joacă un rol esențial în sănătatea osos-musculară și în reglarea tensiunii arteriale.

Cu toate acestea, somonul este un aliment relativ greu de digerat, de aceea se recomandă consumul lui, de preferință, înainte de ora 16:00, pentru a facilita o digestie eficientă și a preveni disconfortul gastric.”, a explicat pentru Digi24.ro Ioana Mușetescu, medic specialist medicină de familie

Avocado: bogat în grăsimi sănătoase

„Avocado este o sursă valoroasă de vitamine și minerale și este considerat un aliment complex datorită compoziției sale nutriționale echilibrate și variate. El furnizează vitaminele C, E și K, precum și vitamine din complexul B, și conține minerale esențiale, precum potasiu, magneziu și fier.

Bogată în grăsimi sănătoase, în special acizi grași mononesaturați, pulpa de avocado are proprietăți antiinflamatorii care contribuie la reducerea stresului oxidativ. Consumul regulat poate sprijini funcția cognitivă și memoria. Pentru o digestie optimă, este recomandat ca avocado să fie consumat dimineața.”, a adăugat medicul de familie

Ardei: aliment esențial pentru imunitate și vedere

„Ardeiul este o sursă importantă de vitamina C, ceea ce îl face un aliat valoros în susținerea sistemului imunitar. În plus, datorită conținutului de carotenoide, contribuie la îmbunătățirea sănătății ochilor și a vederii. De asemenea, în cazul persoanelor cu anemie, consumul de ardei poate facilita absorbția fierului, sprijinind astfel producția adecvată de celule roșii și prevenind deficiențele nutriționale.”, a precizat Ioana Mușetescu

Spanac: aliment bogat în nutrienți esențiali

„Spanacul este o sursă valoroasă de vitamina K1, esențială pentru menținerea sănătății oaselor și pentru coagularea normală a sângelui. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, acesta contribuie la întărirea sistemului imunitar, iar prezența folatului (acidului folic) și a fierului ajută la prevenirea anemiei. Consumul regulat de spanac poate, de asemenea, să reducă riscul de afecțiuni cardiovasculare și să susțină buna funcționare a sistemului circulator.”, conchide sursa Digi24.ro

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.