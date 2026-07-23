Șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, a declarat joi pentru Digi24 că medicii au creat o listă publică a copiilor care așteaptă un loc la terapie intensivă, pe care au numit-o „lista rușinii și a disperării”. Potrivit acestuia, în cei șase ani de când funcționează aplicația, 150 de copii aflați pe lista de așteptare au murit. Medicul avertizează că reducerea numărului de paturi din secție riscă să agraveze și mai mult această situație.

Într-un interviu acordat joi pentru Digi24, Cîrstoveanu a vorbit și despre aprobarea de către Guvern a celor 22 de posturi de asistenți pentru Spitalul „Marie Curie”. Deși consideră că măsura este necesară, el spune că aceasta reprezintă doar „o soluție de avarie” și avertizează că reducerea capacității secțiilor ATI din cauza lipsei de personal este „o direcție greșită”.

„Da, să vă spun un lucru: sigur reprezintă ceva, însă pentru mine ideea în sine de a tăia locurile de la ATI-uri din țară, pentru că o să urmeze lucrul ăsta, să se depopuleze, cred că eu n-am mai văzut lucrul acesta în Europa. Sigur, e important pentru spitalul meu, dar ideea este, nu este doar pentru mine lucrul acesta. Sigur, e o soluție de avarie într-un loc centru regional, un centru unde se adună mulți copii bolnavi și unde tăierea paturilor înseamnă mortalitate imediată. Și așa nu eram în stare să aducem toți copiii în acest loc și așa eram cu mai puține asistente decât în mod normal. Este o picătură. Bun, este bine, dar ideea în sine într-o țară, «lasă că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo», că de fapt asta e direcția, este o direcție greșită”.

Medicul afirmă că problema nu privește doar Spitalul „Marie Curie”, ci întregul sistem sanitar, și critică reducerea personalului din centrele care tratează cele mai grave cazuri.

„Nu este în regulă să depopulăm centrele terțiare și locurile unde se muncește la foc continuu și în condiții grele. Pentru ce? Nu înțeleg pentru ce și unde trebuie să se ducă acești bani. Care este discuția? Pentru că și acum 10 ani, când s-au mărit salariile la doctori și la asistente, nu s-a dezechilibrat economia României. Nu știu ce se întâmplă”, a spus acesta.

Întrebat despre memorandumul pentru deblocarea posturilor, el a spus că acesta ar fi putut fi aprobat mai devreme și că întârzierea deciziei afectează direct copiii care au nevoie de îngrijiri medicale.

„Este trist că asistăm la astfel de lucruri. Este foarte trist și când pui în balanță situația, e vorba de copiii noștri. Astăzi este al meu, mâine este al tău, mâine este al dânșilor. Viața nu alege în mod special pe cei săraci sau pe cei bogați. Oricine poate să fie. (...)

Unii vin la sentimente mai sănătoase privind medicina din țara românească, pe care trebuie să o ținem pe direcție corectă de dezvoltare, dar nu trebuie să ne bazăm nicio problemă. Noi trimitem banii la Viena pentru că știu că România decontează un sfert de miliard de dolari acolo”, a afirmat medicul.

Acesta susține că medicina de înaltă complexitate pentru copii poate fi asigurată doar în spitalele publice și avertizează că reducerea resurselor afectează tocmai aceste unități.

„E bine că oamenii au bani în România, dar esența medicinei se face pentru astfel de cazuri la spitalele de stat. Nu există să faci asemenea medicină în spitalele private, la copii. (...) Direcția de dezvoltare și de menținere trebuie să fie una constantă, corectă. Nu trebuie să tai astfel de lucruri ca să pui niște bani nu știu unde”, a spus Cîrstoveanu.

„Lista rușinii și a disperării”

Întrebat dacă posturile aprobate prin memorandum nu sunt unele noi, ci reprezintă locuri rămase vacante în urma pensionărilor sau demisiilor, el a spus:

„Da, este corect lucrul acesta. Înainte pleca cineva, pe acel loc aduceam pe cineva, asta era restricția bugetară. Dar acum, în ultimele luni, n-am mai putut să aducem pe nimeni în loc și asta a închis secția, a închis cele cinci paturi. Este fără precedent lucrul acesta”.

Cîrstoveanu a vorbit și despre consecințele pe care le are lipsa locurilor asupra copiilor care așteaptă un loc la Spitalul „Marie Curie”.

„Tocmai spuneam, am făcut o listă. Noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. Și am pus o listă transparentă, care se actualizează la un minut. Pe această listă, pe care oricine o poate accesa, se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de șase ani, de când am deschis această aplicație, (...) arată că pe listele de așteptare au decedat 150 de copii. Scoțând încă cinci paturi, închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta”, a spus medicul.

Medicul a dat și exemple concrete de copii care nu au putut fi transferați la timp.

„E un copil al unei colege, vă spun cu durere în suflet, pentru că nici măcar față de colegul meu medic n-am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame, două săptămâni n-am putut să-l luăm și două zile pentru el au însemnat ceva foarte grav. (...) Din nefericire, două zile de așteptare au însemnat viața lui, pentru că nu o să-l salvăm.

Din nefericire, un alt copil, din Constanța, n-am putut să-l luăm și am aflat că a murit între timp. Lucrurile se măsoară în morți”, a declarat Cîrstoveanu.

Editor : C.S.