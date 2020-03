Ludovic Orban anunță că Guvernul ar putea plafona prețurile la medicamente pentru a nu permite specula

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, în cadrul unei conferințe de presă de la Vila Lac, unde se află în izolare, că prin declararea stării de urgență Guvernul va putea să limiteze creșterea prețurilor la medicamente, măști sau produse medicale, acolo unde ar putea să apară specula.

„O măsură posibil a fi luată este măsura de a limita creșterile prețurilor la medicamente și astfel de produse căutate în această perioadă, pentru a nu permite o speculă cu aceste produse. Există posibilitatea de a plafona prețurile la dezinfectanți, măști, mănuși de protecție”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat că prin declararea stării de urgență vor fi luate măsuri pentru protecția populației și pentru limitarea răspândirii virusului.

„Din păcate am văzut foarte multe informații difuzate iresponsabil despre măsurile care ar urma să fie adoptate. Am cerut fiecărui minstru responsabil care are nevoie de măsuri speciale să vină cu aceste măsuri și vreau să încredințez cetățenii că vom lua doar măsurile necesare.

Se știe că e o nevoie acută de materiale, de substanțe, echipament de protecție. Avem nevoie de proceduri de achiziții rapide, imediate, prin negociere directă, de fiecare dată când avem posibilitatea să încheiem contracte să obținem astfel de echimpamente care sunt absolut necesare.

Avem nevoie de măsuri care să întărească toate instituțiile care sunt în prima linie. Toate structurile din MAI, întărirea capacității spitalelor de a primi pacienți”, a mai declarat Orban.

Prim-ministrul a precizat că în documentul care prevede declararea stării de urgență, va fi inclusă și posibilitatea realizării unei rectificări bugetare, fiind nevoie de o redistribuire a banilor din buget.

„Printre măsuri am introdus și posibilitatea rectificării bugetare. Cu siguranță vom avea nevoie de o rectificare bugetară și o vom face imediat ce vom avea o imagine clară asupra nevoilor”, a mai spus Orban.

Editor: Robert Kiss