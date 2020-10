Ludovic Orban: Putem să oprim creșterea cazurilor de COVID în 7 - 10 zile. Nu urmărim să ajungem la un „lockdown”

Premierul Ludovic Orban este optimist și spune că, dacă toată lumea respectă regulile, putem asista la o inversare a trendului îngrijorător de creștere a cazurilor noi de COVID în câteva zile. El a dat asigurări joi, la Digi24, că Guvernul nu urmărește să se ajungă din nou la restricții dure, așa cum au fost în primăvară.

Premierul crede că explozia de cazuri de COVID - care se înregistrează în toată Europa, nu numai în România - este rezultatul intensificării interacțiunilor dintre oameni, după ce, de la 1 septembrie, s-au reluat multe activități, s-a revenit din vacanță, au fost deschise restaurantele, cinematografele, teatrele și au început școlile.

Ludovic Orban este încredințat însă că odată cu noile măsuri adoptate în această săptămână, trendul crescător poate fi oprit și rezultatele s-ar putea vedea în 7-10 zile. În opinia premierului, în România nu vorbim de un al doilea val, ci de o continuare a primului val.

„Părerea mea este că putem să oprim creşterea numărului de cazuri, estimarea mea e că putem să oprim în 7-10 zile. De ce? Pentru că, pe de o parte, am instituit noi măsuri care au oprit activităţile unde a existat cea mai mare rată de răspândire a virusului, am impus portul măştii şi alte măsuri, am şi intensificat controalele, am şi diversificat tehnicile de control, sunt poliţişti în civil, o parte semnificativă din efectivele Poliţiei fac controale în civil, pentru că, de regulă, când făceau în uniforme se dădea 'şase' imediat şi practic nu reuşeau să surprindă. De asemenea, avem TELVERDE pe care l-am pus în funcţiune, în care ni se semnalează şi putem să direcţionăm toate controalele în locurile unde ştim sigur că nu sunt respectate regulile. De asemenea, nu au mai existat deschideri de activităţi care să crească interacţiunile sociale”, a explicat Ludovic Orban la Digi24.

Guvernul nu urmărește să ajungă la un „lockdown”

Pe de altă parte, Ludovic Orban a dat asigurări că Guvernul nu urmăreşte să ajungă la un „lockdown”, obiectivul imediat fiind reducerea şi stoparea ratei de infectare.

„Noi nu urmărim să ajungem la un "lockdown", am spus din capul locului. Obiectivul nostru este să reducem rata de infectare, să stopăm creşterea numărului de infectări. Am văzut în ultima perioadă, cel puţin în ultimele săptămâni, este o creştere vizibilă, semnificativă, a gradului de conformare a oamenilor. Din ce în ce mai mulţi oameni încep să înţeleagă. Sigur că există anumite grupuri, negaţionişti cu care nu se poate vorbi raţional. (...) Peste tot există provocatori în astfel de grupuri. Sunt foarte multe persoane care apar în foarte multe locuri. Mesajele pe care ei le transmit sunt mesaje care sunt împotriva interesului fiecărui cetăţean şi împotriva interesului nostru general. Interesul nostru general este ca viaţa să se deruleze în condiţii cât mai aproape de normalitate”, a spus Orban.

El a explicat că Guvernul a urmărit permanent să fie un echilibru între măsurile luate, prioritatea de a proteja sănătatea publică şi nevoia oamenilor de a avea locuri de muncă, iar afacerile să se desfăşoare în bune condiţii.

Guvernul a urmărit permanent creşterea capacităţii de tratare, atât în spitale, cât şi în secţii exterioare, iar aceasta va continua să crească, a mai spus premierul. El a confirmat că Ministerul Sănătăţii are în pregătire un act normativ care să degreveze spitalele de pacienţii asimptomatici.

