Live TV

Mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. INSP a demarat o campanie națională pentru un stil de viață sănătos. Ce recomandă

Data publicării:
picioarele unor adolescenti care alearga
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce este important să facem alegeri sănătoase Copiii, adolescenţii şi tinerii de liceu - un segment prioritar La locul de muncă: mai multă mişcare, alegeri alimentare mai bune După 65 de ani: alimentaţie echilibrată şi activitate fizică adaptată

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în lunile septembrie şi octombrie, o campanie de promovare a alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice, pornind de la statistici îngrijorătoare. Cel puţin un copil de 7-9 ani din zece este obez şi mai puţin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat de OMS. În cazul adulţilor, sedentarismul şi alimentaţia nepotrivită pot duce la grave probleme de sănătate.

„În perioada septembrie-octombrie 2026, se va desfăşura, la nivel naţional, campania de informare, educare şi comunicare «Promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice», având ca obiectiv principal creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos, bazat pe o alimentaţie echilibrată şi pe practicarea regulată a activităţii fizice”, anunţă, miercuri, INSP.

Potrivit instituţiei, temele principale ale campaniei sunt:

  • Conştientizarea copiilor, adolescenţilor şi familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentaţiei sănătoase şi ale activităţii fizice regulate asupra sănătăţii.
  • Promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice la locul de muncă pentru angajaţii cu activitate de birou.
  • Promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice în rândul adulţilor peste 65 de ani.

Potrivit datelor transmise de specialişti, campania urmăreşte informarea grupurilor-ţintă cu privire la modalităţile prin care starea de sănătate poate fi îmbunătăţită şi menţinută prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi prin practicarea regulată a activităţilor fizice, adaptate vârstei şi nivelului individual de capacitate fizică.

De ce este important să facem alegeri sănătoase

Potrivit INSP, schimbările din producţia şi sistemele alimentare, urbanizarea accelerată şi transformările continue ale stilului de viaţă au determinat modificări importante ale obiceiurilor alimentare.

„În prezent, persoanele de toate vârstele consumă tot mai frecvent alimente procesate şi ultraprocesate, cu un conţinut ridicat de grăsimi nesănătoase, zaharuri libere şi sare, în timp ce consumul de fructe, legume şi fibre alimentare rămâne insuficient. Activitatea fizică regulată are efecte benefice asupra sănătăţii fizice şi mintale şi contribuie la menţinerea unei stări generale de bine. În schimb, nivelul redus de activitate fizică şi sedentarismul reprezintă factori de risc importanţi pentru apariţia şi evoluţia bolilor netransmisibile”, a mai transmis INSP.

Potrivit specialiştilor instituţiei, combinaţia dintre inactivitatea fizică, timpul îndelungat petrecut în poziţie şezând şi alimentaţia nesănătoasă contribuie la creşterea prevalenţei obezităţii şi a altor boli netransmisibile, generând o povară importantă asupra stării de sănătate a populaţiei şi o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate.

Copiii, adolescenţii şi tinerii de liceu - un segment prioritar

Potrivit documentului citat, datele disponibile evidenţiază necesitatea promovării unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie.

În majoritatea ţărilor din Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), inclusiv în România, cel puţin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani din zece este obez, potrivit datelor disponibile la ora actuală.

„La noi în ţară, mai puţin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat de OMS, respectiv minimum 60 de minute de activitate fizică pe zi. De asemenea, aproximativ 40% dintre adolescenţi consumă fructe şi legume cel puţin o dată pe zi, în condiţiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puţin 400 g de fructe şi legume”, a mai transmis INSP.

Se observă diferenţe semnificative atât în funcţie de vârstă, activitatea fizică diminuându-se odată cu înaintarea în vârstă, cât şi în funcţie de gen, fetele prezentând un nivel de activitate fizică mai redus comparativ cu băieţii.

„Adoptarea unor obiceiuri sănătoase în familie şi încurajarea copiilor să fie activi reprezintă investiţii importante în sănătatea lor de astăzi şi de mâine”, avertizează specialiştii.

La locul de muncă: mai multă mişcare, alegeri alimentare mai bune

Potrivit INSP, obiceiurile alimentare la locul de muncă sunt influenţate frecvent de lipsa timpului, accesibilitatea alimentelor ultraprocesate şi stresul profesional.

„O alimentaţie dezechilibrată, asociată cu un nivel redus de activitate fizică, poate contribui la creşterea riscului de obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare şi alte afecţiuni cronice. În cazul persoanelor care desfăşoară predominant activităţi sedentare la locul de muncă, riscurile pentru sănătate sunt mai ridicate. Comparativ cu persoanele care desfăşoară activităţi fizice la locul de muncă, acestea prezintă un risc mai mare de mortalitate de orice cauză şi de mortalitate prin boli cardiovasculare”, se mai arată în comunicatul INSP.

Potrivit medicilor, adoptarea unor obiceiuri simple, precum alegerea unor alimente nutritive, consumul adecvat de apă, efectuarea unor pauze active şi reducerea timpului petrecut continuu în poziţie şezând, poate contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii.

După 65 de ani: alimentaţie echilibrată şi activitate fizică adaptată

Potrivit INSP, odată cu înaintarea în vârstă, necesarul energetic poate scădea, însă nevoia de alimente cu valoare nutritivă ridicată se menţine.

„O alimentaţie echilibrată, variată şi adaptată nevoilor individuale este esenţială pentru menţinerea stării de sănătate. Practicarea regulată a activităţii fizice de către persoanele cu vârsta de peste 65 de ani contribuie la menţinerea mobilităţii şi a independenţei funcţionale, la prevenirea sau controlul unor boli cronice şi la reducerea riscului de căderi. În România, doar aproximativ unul din doi vârstnici practică activităţi fizice în conformitate cu recomandările OMS, ceea ce evidenţiază necesitatea unor măsuri de informare şi încurajare a acestei categorii de populaţie să adopte un stil de viaţă activ, în limita posibilităţilor individuale şi a recomandărilor medicale”, arată INSP.

Campania de informare se desfăşoară sub sloganul: „Alegeri sănătoase azi, o viaţă mai bună mâine!”.

Prin mesajele transmise, campania îşi propune să crească numărul persoanelor informate cu privire la calitatea şi cantitatea alimentelor consumate, precum şi la nivelurile de activitate fizică recomandate în funcţie de vârstă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digi Sport
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seniori cuplu
Bărbații și femeile îmbătrânesc diferit. Studiul care arată la ce vârstă apar cele mai mari schimbări în organism
tantarul tigru
INSP: 58 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în acest sezon. Bilanțul deceselor ajunge la 3
Ariana
Ariana Grande și-a încheiat turneul și se retrage din viața publică. Ieșire emoționantă de pe scenă marți seară
kadîrov
Kadîrov e ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia
bancnote de 100 de lei
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la sănătate şi pensii pentru zeci de angajaţi
Recomandările redacţiei
adolescenti pe acoperișul unei clădiri.
Trend periculos pe rețelele sociale: tinerii se urcă pe clădiri...
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
„Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Ce cred românii despre introducerea uniformei obligatorii în școli...
photo-collage.png - 2026-09-09T121637.568
Evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat și-a...
Ultimele știri
Trump nu s-a opus sancţiunilor impuse de Marea Britanie asupra coloniilor israeliene din Cisiordania (Axios)
Accident grav în Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o persoană a murit, alta este inconștientă
Părerea românilor despre testarea antidrog în școli și monitorizarea audio-video a sălilor de clasă (sondaj INSCOP)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Are probleme cu inima și nu am vrut să o pun într-o astfel de situație". Mama Alinei Pușcău nu a vrut să...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
El e primul antrenor care spune PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Roxana Blagu de la trupa Trident, mesaj dureros pentru fiica ei, după ani de despărțire: “Am plâns. Am sperat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză în Ucraina. Fiul ei și al lui Brad Pitt, antrenament neașteptat la un club de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Actrița a renunțat la haine pentru o...