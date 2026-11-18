Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care stabilește că verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va face, ca regulă generală, în format electronic. Pacienții nu vor mai putea fi trimiși după adeverințe eliberate de casele de asigurări dacă informația poate fi verificată în sistemele CNAS. Documentul va putea fi solicitat numai în situații excepționale.

Proiectul inițiat de USR modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Acesta a fost adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților a avut votul final în Parlament.

Calitatea de asigurat va putea fi dovedită prin cardul național de sănătate sau prin documentul generat în urma verificării electronice efectuate de furnizor. Adeverința eliberată de casa de asigurări la care este înscris pacientul va rămâne o soluție excepțională.

Verificarea se va realiza prin Platforma informatică din asigurările de sănătate și prin instrumentele electronice puse la dispoziție de CNAS. Acestea vor fi utilizate de furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și tehnologii asistive care au contracte cu casele de asigurări. Acces vor avea și casele de asigurări, precum și autoritățile și instituțiile publice care au dreptul legal să verifice această informație.

Furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări vor avea obligația să utilizeze instrumentele electronice ale CNAS, în condițiile care vor fi stabilite prin contractul-cadru și normele metodologice.

„Vrem să schimbăm un reflex birocratic vechi: să punem cetățeanul să aducă o hârtie pentru o informație pe care statul o poate verifica singur. Dacă sistemele CNAS pot confirma electronic calitatea de asigurat, pacientul nu trebuie trimis după adeverință”, a declarat senatorul USR Ciprian Rus, inițiatorul proiectului.

Acesta a precizat că legea nu elimină cardul național de sănătate, nu modifică obligațiile privind contribuțiile și nu schimbă regulile de validare sau decontare a serviciilor medicale.

„Nu eliminăm verificarea, nu schimbăm contribuțiile și nu eliminăm cardul de sănătate; eliminăm doar birocrația inutilă. Este o măsură simplă, dar importantă, prin care digitalizarea începe să se vadă concret în viața oamenilor: mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult respect pentru timpul lor”, a adăugat Ciprian Rus.

Când va mai putea fi cerută adeverința de asigurat

Proiectul interzice solicitarea adeverinței în cazul în care calitatea de asigurat poate fi verificată electronic. Documentul va putea fi cerut numai atunci când verificarea nu poate fi realizată din motive tehnice, din cauza indisponibilității temporare a sistemelor informatice, a imposibilității identificării persoanei sau a lipsei temporare a datelor necesare.

Aceeași procedură va fi aplicată persoanelor care nu apar temporar în baza de date electronică a CNAS. În aceste situații, calitatea de asigurat va putea fi dovedită prin documentele prevăzute în normele metodologice.

O excepție este prevăzută și pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, să primească un card național de sănătate. Acestea vor putea utiliza în continuare adeverința de asigurat.

Noile prevederi se aplică și persoanelor care și-au început recent activitatea în baza unui contract de muncă sau a unui raport de serviciu și solicită servicii medicale înainte ca angajatorul să depună declarația privind contribuțiile sociale și evidența persoanelor asigurate.

Documentul generat în urma verificării electronice va cuprinde data și ora consultării sistemului, un identificator unic, rezultatul verificării, entitatea care a realizat-o și datele strict necesare identificării persoanei. Acesta nu va conține informații despre starea de sănătate a pacientului.

„Este o practică bolnavă să îl obligi pe cel care cotizează pentru asigurarea de sănătate să-și demonstreze calitatea de asigurat cu o hârtie, în loc ca sistemul electronic să vadă instant, pe baza CNP. Mă bucur că parlamentarii de la celelalte partide au înțeles că sistemul trebuie forțat, nu rugat, să se digitalizeze”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților.

Editor : A.D.