Mâine începe vaccinarea cu a treia doză. Andrei Baciu: Ne prezentăm direct, cu buletinul, fără programare

Andrei Baciu a vorbit luni seara, la Digi24, despre vaccinarea cu a treia doză a persoanelor eligibile. Secretarul de stat a reamintit că această campanie începe marți dimineața, iar cei care doresc o pot face mergând la un centru de vaccinare cu buletinul, fără să fie nevoie de programare.

Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății: Vaccinarea cu a treia doză începe mâine dimineață (marți, 28 septembrie - n.red). De când se deschide orice centru de vaccinare ne prezentăn direct, cu buletinul, fără a fi nevoie de programare. Nu este nevoie să vă programați, dar pentru cei care doresc, pentru oricare motive, să facă și o programare, pot să o facă. În această noapte vom activa și platforma de programare unde poți să vezi toate centrele și să-ți alegi un loc. Doze avem.

Cu ce ne vaccinăm. Cu un vaccin ARN Mesager. Avem în țară în acest moment, pe stoc, 2,2 milioane de doze Pfizer BioNTech și 1,2 milioane de doze Moderna. Cine este eligibil se vaccinează cu vaccin ARN Mesager. Fie că ne-am vaccinat prima dată cu Pfizer BioNTech, cu Moderna sau cu AstraZeneca, ne vom vaccina cu doza 3 cu un vaccin produs prin tehnologia ARN Mesager.

Te poți vaccina cu orice vaccin ARN Mesager. Deci dacă ne-am vaccinat cu Moderna, ne putem vaccina cu Moderna sau cu Pfizer BioNTech, însă recomandarea noastră va fi pentru același tip de vaccin. Vorbim de Pfizer și de Moderna. Dacă cineva dorește din diferite motive să facă un switch, poate să facă fără probleme.

Dacă ne-am vaccinat cu AstraZeneca, care nu este produs printr-o tehnologie ARN Mesager, ne vom vaccina cu a treia doză alegând unul dintre cele două cu tehnologia ARN Mesager – Pfizer sau Moderna.

În ceea ce privește ce vaccinuri sunt disponibile și unde, sunt centre și centre. Cum identificăm un centru? Avem o soluție digitală și am discutat și cu DSP să își pună pe site toate adresele centrelor de vaccinare existente și funcționale. Pentru a vizualiza foarte ușor, intrăm pe site-ul cunoscut vaccinare-covid.gov.ro și avem acolo secțiunea de programare. Acolo vedem toate centrele de programare și ce tipuri de vaccinuri au, vedem unde sunt ele în funcție de localitate și așa mai departe.

În acest moment sunt active 635 de centre de vaccinare, în mediul urban și mediul rural.

De ce să faci a treia doză de vaccin?

A treia doză de vaccin împotriva coronavirusului îmbunătățește și împrospătează imunitatea câștigată prin vaccinarea administrată inițial, spune, luni, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu.

„De ce este nevoie să îmi fac cea de-a treia doză? Președintele SUA, Joe Biden, a făcut cea de-a treia doză. Există date științifice extrem de solide prin care se spune că după un timp de 6 luni aproximativ persoanele la risc pot să beneficieze de avantajele celei de-a treia doze, care, practic, îmbunătățește, împrospătează imunitatea câștigată prin vaccinarea administrată inițial”, a spus, luni seara, la Digi 24, Andrei Baciu.

Acesta a explicat că administrarea dozei a treia de vaccin nu înseamnă că protecția dată de cele două doze a scăzut sau nu mai este validă, ci dimpotrivă.

„A treia doză vine și îmbunătățește, ne protejează în continuare de infectare, însă cel mai important, ne protejează de îmbolnăvire. E mare diferență între infectare și îmbolnăvire. Vaccinul ne protejează de îmbolnăvire și de situații complicate”, a mai spus Baciu.

Întrebat dacă persoana vaccinată și infectată este la fel de contagioasă, secretarul de stat a spus că aceasta poate transmite virusul, dar acesta este mult mai slab.

„Inhalezi o particulă virală fie că ești vaccinat, fie că nu ești vaccinat. Dacă ești vaccinat, sistemul tău imunitar se activează imediat și neutralizează, practic, imediat ce virusul a ajuns în organism la interior, de la nivelul mucoasei nazo-faringiale și începe să se multiplice. Vine sistemul tău imunitar și îl neutralizează înainte să se poată multiplica, înainte să ajungă în organe, să se dezvolte și să creeze simptome. Dacă nu ești vaccinat, sistemul tău de sănătate nu poate să aibă o reacție suficient de promptă și atunci virusul câștigă teren, se multiplică, se aglomerează la nivelul organelor și începe simptomatologia la nivelul plămânilor și încep simptome ale aparatului respirator (dificultăți de respirație, tuse etc), după care se multiplică la nivelul organismului și simptomele devin sistemice: febră, dureri de mușchi, de articulații etc. Ține de promptitudinea și de rapiditatea sistemului imunitar pe care ni-l dezvoltăm cu ajutorul vaccinării (...). Dacă ne infectăm, virusul nu se replică, dar putem, respirând, să eliminăm vreo particulă virală. Aceasta nu are, însă, forța să se multiplice nici măcar la exterior, încât să eliminăm mari mase de particule virale, astfel încât să se împrăștie peste tot în aerul înconjurător”, explică Baciu.

Acesta spune că șansele ca o persoană vaccinată să dea virusul este mai scăzută, pentru că nu există o cantitate mare de virus care să se cantoneze la nivelul mucoasei și pe care să o expirăm În plus, prin purtarea măștii, aerul este filtrat.

CNCAV: A început programarea în platformă pentru doza a treia

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat luni seara că a început programarea în platforma electronică pentru doza a treia, potrivit Mediafax.

Conform CNCAV, platforma RoVaccinare permite programarea celor care doresc să se vaccineze cu doza a III-a, după ce echipa de dezvoltare a Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a finalizat implementarea noilor funcționalități și optimizările necesare.

Programările se pot face pentru administrarea dozei de rapel (booster) cu unul dintre vaccinurile Pfizer sau Moderna, în centrele de vaccinare care administrează aceste două tipuri de vaccin. Prima zi de vaccinare cu doza a treia este marți, 28 septembrie.

CNCAV anunță că toate persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu două doze (completă sau heterologă) și pentru care au trecut 180 de zile de la schemă completă se pot programa pentru administrarea dozei de rapel (booster), indiferent dacă administrarea primelor două doze s-a realizat cu programare în platformă sau direct în centrul de vaccinare.

Pașii pentru programare în platformă pentru doza a treia:

1. Vă autentificați în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro prin introducerea e-mailul-ui/CNP-ului și a parolei;

2. Selectați secțiunea „Beneficiari”:

a. Pentru beneficiarii existenți în cont trebuie doar să accesați pictograma „Programează pentru doza de rapel (booster)”;

b. Pentru beneficiarii noi, accesați butonul „Adaugă beneficiar”, completați datele necesare, iar la final accesați pictograma „Programează pentru doza de rapel (booster)”;

3. Alegeți centrul de vaccinare cu tipul de vaccin dorit (Pfizer sau Moderna), data, intervalul orar,vizualizați sumarul de prezentare a programării și finalizați programarea

4. La final, accesați secțiunea „Programările mele” pentru vizualizarea programării, respectiv pentru editarea sau anularea acesteia.

CNCAV precizează că, în acest moment, persoanele vaccinate cu vaccinul Johnson&Johnson nu sunt eligibile pentru administrarea dozei de rapel (booster).

Doza 3 este ferm recomandată persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice (indiferent de vârstă), persoanelor din centrele medico-sociale și altor categorii vulnerabile, precum și persoanelor cu risc mare de expunere: personal medico-social și din învățământ.

Cu toate acestea, accesul la vaccinare este permis și altor categorii populaționale, care au cel puțin 6 luni de la administrarea dozei 2 de vaccin, indiferent dacă au istoric de trecere prin boală.

Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager, indiferent de schema inițială. Astfel, persoanele vaccinate cu Astra Zeneca vor primi doza 3 cu unul dintre vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech sau Spikevax (Moderna).

„Având în vedere că în România imunizarea cu Johnson&Johnson a început la data de 4 mai, pentru persoanele imunizate cu acest vaccin nu este necesară, la acest moment, administrarea dozei de rapel. Detaliile privind această recomandare vor fi stabilite în perioada următoare, pe măsură ce vor fi disponibile noi date științifice”, au mai transmis repezentanții CNCAV.

Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3) se va poate face prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.

Beneficiarii vor primi adeverințe de vaccinare unde va fi specificată schema de vaccinare, cu menționarea celor trei doze efectuate.

