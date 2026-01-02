Marea Britanie va interzice reclamele la produsele de tip „junk food” în timpul zilei, pentru a combate obezitatea infantilă

Publicitatea pentru produsele de tip „junk food”, alimente considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă în Regatul Unit pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost amânată aproape trei ani, în urma negocierilor tensionate cu industria alimentară, potrivit EFE.

Concret, reclamele la aceste produse nu vor mai putea fi difuzate la radio și televiziune între orele 5:30 și 21:00. De asemenea, promovarea lor va fi complet interzisă pe rețelele sociale, pe tot parcursul zilei.

În schimb, afișele publicitare vor continua să fie permise în spații precum stațiile de autobuz sau vitrinele magazinelor.

O problemă majoră de sănătate publică

Guvernul britanic a pregătit această măsură de mai bine de trei ani, obiectivul principal fiind reducerea obezității infantile.

Potrivit datelor oficiale, unul din zece copii cu vârste între 4 și 5 ani este afectat de obezitate, iar costurile asociate acestei probleme depășesc anual 11 miliarde de lire sterline pentru sistemul public de sănătate.

Executivul de la Londra estimează că simpla eliminare a publicității pentru alimentele nesănătoase va reduce consumul copiilor cu peste șapte miliarde de calorii.

Această scădere ar putea preveni aproximativ 20.000 de cazuri de obezitate în rândul minorilor și ar genera economii de circa două miliarde de lire sterline pentru sistemul de sănătate, deja supus unei presiuni financiare ridicate.

Efecte și asupra sănătății dentare

Consumul excesiv de zahăr nu este asociat doar cu obezitatea. Datele citate de autorități arată că unul din cinci copii cu vârsta sub cinci ani suferă de carii dentare, o problemă strâns legată de alimentația bogată în produse zaharoase.

Noua legislație se aplică unui număr de 13 categorii de alimente, printre acestea se numără produse considerate „evidente”, precum băuturile carbogazoase, ciocolata, biscuiții, prăjiturile industriale, înghețata sau cerealele pentru micul dejun.

Sunt incluse și produse mai generale, precum pizza, sandvișurile sau mâncarea gata preparată, dacă acestea îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii: conținut ridicat de grăsimi saturate, zaharuri sau sare.

Guvernul a subliniat că măsura nu vizează în mod direct anumite mărci, ci are rolul de a încuraja companiile să își reformuleze produsele, optând pentru rețete mai sănătoase.

În sprijinul deciziei, autoritățile britanice au invocat studii medicale care arată că expunerea copiilor la reclame pentru alimente nesănătoase influențează alegerile alimentare ulterioare și contribuie la formarea preferințelor încă de la vârste foarte fragede, crescând

