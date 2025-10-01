Mama unui copil care a fost internat la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că igineizarea era făcută doar de mântuială, cu același mop se spălau și toaletele, și holurile, și saloanele. Mai mult, mâncarea pe care o primeau copiii nu putea fi consumată și nici nu se ținea cont de alergii. Femeia care a trecut prin experiența traumatizantă spune că îi este extrem de frică să își mai interneze copilul în spitalul din Iași și că ia în calcul să îl ducă la București.

„Se face cu același mop curățenie atât în salon, cât și pe hol, dar și în toalete. Nu se schimbă mopul, este același pe toate saloanele, se intră dintr-un salon în altul, se lasă ușile deschise pentru aerisire, geamurile nu se pot deschide sub nicio formă. Sunt geamuri din acelea foarte mari care nu pot fi deschise. O altă problemă este că atunci când șterg blaturile de la geam, este aceeași cârpă. Nu am văzut niciodată când se schimbă lenjeria, când noi ne retragem și vine un alt copil, să se șteargă paturile, să se dezinfecteze, să se pună o lampă. O altă problemă care mă îngrijorează foarte tare este mâncarea, mirosul este execrabil. Nu s-a putut mânca niciodată acea supă, ciorbă, absolut nimic. Nu se ține cont de alergii”, a povestit femeia.

„Problema mea cea mai mare, pentru că am fost de mai multe ori internată cu copilul meu în spital, este faptul că nu se desfac fiolele și seringile în fața noastră, se vine cu o tăviță în care sunt puse seringile și se face tratamentul copilului. Mama nu este informată niciodată ce tratament are copilul, doar vine asistenta și face tratamentul”, a continuat ea.

Mama copilului mai spune: „În momentul în care vin aparținătorii, în afară de un papuc din acela care se trage peste papucul lor, din acela de unică folosință, nu se pune nimic. N-am văzut niciodată halate atunci când vin aparținătorii în vizită, bonete sau ce ar trebui să ne protejăm. Mai mult decât atât, a coborî și a urca de la un etaj la altul se face în liftul în care urcă și aparținătorii, fără niciun fel de protecție”.

„Văzând ce se întâmplă îmi este foarte frică în momentul acesta să mă mai duc la spital. Nici n-am curaj nici să sun medicul să mă programez”, a mai spus femeia, adăugând că probabil își va duce copilul la spital în București.

Au fost descoperite nereguli majore în secția ATI neonatală de la spitalulul Sfânta Maria din Iași. În saloanele pacienților aflați la terapie intensivă nu există chiuvete funcționale. Practic, personalul nu are unde să se spele pe mâini după ce efectuează procedurile medicale. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că secția a fost renovată în urmă cu doi ani.

