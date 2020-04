Mărturia unei paciente din spitalul militar ROL 2: „Am simțit că nu mai aveam putere”

Spitalul militar ROL 2 este locul unde uniforma medicală și uniforma militară fac front comun în lupta împotriva pandemiei. O pacientă cu COVID-19 din secția ATI povestește experiența prin care a trecut și trage un semnal de alarmă ca oamenii să fie precauți când vine vorba despre noul virus.

Pacientă: „Am fost foarte, foarte rău mi-a fost și în momentul în care am ajuns aici m-am simțit foarte bine. Am simțit că nu mai aveam putere. Eu am simțit că nu mai pot.”

Femeia a fost diagnosticată acum 15 zile. Nu s-a simțit foarte rău de la bun început, dar în momentul în care starea sănătății s-a înrăutățit, a fost dramatic.

Pacientă: „Eu astăzi am putut să mă duc până la toaletă, să mă întorc înapoi, să mă ridic singură pe marginea patului, evoluția a fost extraordinar de bună. Am venit cu moralul la pământ, iar acești oameni au fost toată noaptea alături de mine întrebându-mă, încurajându-mă, ridicându-mi moralul ca să-mi fie bine și să reușim împreună să învingem această boală care este foarte grea.”

De pe patul de spital, pacienta trage un semnal de alarmă și roagă oamenii să aibă grijă.

Pacientă: „Aș dori ca oamenii să fie foarte atenți în a se proteja, a se feri, a avea grijă, a crede ceea ce se spune, pentru că este adevărat. La unele persoane se manifestă mai rău, cum se manifestă la mine.”

Narcis Tănase, medic primar ATI: „Avea criterii de severitate. Adică, din punct de vedere al oxigenării arteriale de o pneumonie cu SARS-COV-2 cu potențial de agravare.”

Adrian Tuță - medic specialist ATI: „Noi avem în permanență un asistent în zona roșie care verifică în permanență funcțiile vitale. Lăsând la o parte că toate semnele vitale le vedem pe stația centrală, avem informații în permanență, în fiecare secundă despre pacient.”

Pacientă: „Mi-am dat seama, eu așa i-am numit, sunt niste copii. Pe mine m-a durut un pic sufletul, pentru că sunt tineri și am zis: de ce trebuie să lupte acești copii în jurul meu.”

Florentina Ciobanu, asistent medical: „Abia așteptăm afară să ne vedem. Adică, noi o vedem, să ne vadă și dânsa pe noi.”