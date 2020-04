Mărturia unuia dintre primii donatori de plasmă din România: Cum s-a infectat cu coronavirus și cum a decurs tratamentul

O nouă procedură pentru tratamentul pacienților cu Covid-19 se desfășoară în aceste zile. La Centrul de Transfuzie Sanguină se fac primele recoltări de plasmă pentru persoanele infectate cu noul virus, care se află în stare critică. Voluntarii sunt persoane care au fost la rândul lor infectate, dar au fost tratate în urmă cu 14 zile. Exact de atât este nevoie pentru ca organismul lor să dezvolte anticorpii necesari. Am discutat cu unul dintre primii donatori de plasmă, Andrei Tănase.

Jurnalist: Povestește-ne despre experiența ta la Centrul de Transfuzie Sanguină.

Andrei Tănase: A durat donarea cam două ore cu tot cu timp de așteptare, sincer, mă așteptăm să dureze un pic mai puțin ca la o donare normală, însă durează între 45 și 60 minute. Eu am vurt să donez imediat când am citit știrile din presa internațională de tratamentul experimental cu plasmă, însă aici nu existau procedurile la momentul ăla. Astăzi a fost practic prima zi, din câte înțeleg, eu am fost al doilea pacient care a donat plasmă pentru bolnavii de Covid. Deci a durat cam două săptămâni de atunci de când am fost prima oară până acum.



Tratamentul sper să funcționeze. Ei colectează plasmă pentru trei persoane diferite, deci potențial o persoană poate să salveze viețile a trei alte persoane și procedura în sine este total nedureroasă, adică recomand tuturor care sunt eligibili să se ducă să facă asta pentru că pot să salveze vieți.



-Deja știi și persoanele pentru care ai donat?

-Nu.



-Ai mai avut experiență de a dona sânge anterior?

-Da, eu donam la Spitalul Floreasca sânge înainte și acum m-am dus să donez plasmă practic. De menționat că nu se donează sânge, ci doar plasmă. Aparatul pe care l-au primit acum, înțeleg, dintr-o donație, ia cumva sângele și circulă, separă din el plasmă și apoi restul de sânge se întoarce în circuit în organism tot prin același act.

„Două zile după ce m-am întors în România am început să am simptome”



-Poți să ne povestești de perioada în care ai fost bolnav de Covid-19 și cum a fost depistat coronavirusul la ține?

-Eu am luat virusul din Franța într-o vacanță. Două zile după ce m-am întors în România am început să am simptome și mi-a fost destul de clar că e vorba de coronavirus. Am fost la spitalul Matei Balș, unde m-au testat pozitiv, după care m-au internat în Victor Babeș pentru 8 zile. Și am avut o formă medie, cred că așa s-ar cataloga, cu o pneumonie cu infecția cu virus.



-Ce simptome ai avut?

-Simptomele clasice să spunem de frisoane, tuse seacă, probleme de respirație, dureri de ochi, de cap și apoi pierderea completă a gustului și a mirosului, dar absolut completă.



-Ai avut și rude care au reușit să se infecteze? Cum ați procedat în această perioadă?

-Nu, locuiesc singur.

„Imunitatea se păstrează și există, în ciuda zvonurilor”

-La Victor Babeș, la spital, cum a decurs tratamentul, cu ce medicamente te-au tratat și cât de des te-au vizitat medicii pentru tratament?

-Medicii mă vizitau zilnic, tratamentul a fost cel și din SUA și Franța, înțeleg. Cu Plaquenil, medicament de malarie, azitromicina, antibiotic și Bromchexin.



-Acum că te-ai tratat, îți e frică că ai putea să te infectezi din nou?

-Sincer, nu. După toate discuțiile pe care le-am avut cu medicii, și de la spital, și de la centrul de transfuzii, am înțeles că nu. Odată plasmă donată, organismul generează aceeași cantitate de plasmă și anticorpii rămân, deci imunitatea se păstrează și există, în ciuda zvonurilor care circulă.



-Vei mai putea dona plasmă și altădată sau e o procedura se face doar o dată?

-Se poate dona începând cu următoarele 15 zile.

-Deci poți să reiei procedura și vei face asta?

-Mă gândesc, probabil că da. Dacă va fi nevoie, cu siguranță.

„Cei care pot să doneze și au avut virusul, duceți-vă și donați”

-Ce te-a motivat să donezi?

-Asta e felul meu de a da ceva înapoi și mi se pare destul de important să salvezi viața cuiva, dacă poți să o faci. Fiecare cred că trebuie să își facă partea în jocul asta, chiar dacă de multe ori statul uită o parte din cetățenii săi. Din nefericire, eu nu pot să beneficiez de concediu medical pentru perioada în care am fost spitalizat. Ordonanța 30 a omis câteva chestii din legiferare, să spunem așa.



-Și dacă putem să aflăm, cu ce te ocupi în viață de zi cu zi și câți ani ai?

-Am 33 ani, lucrez într-o agenție de publicitate.



-Erai în Franța într-o vacanță, nu erai într-o conferință sau să zicem, studii?

-Exact, eram la schi.



-Un mesaj pentru români, am observat că s-au relaxat zilele acestea și ar trebui să fie mai conștienți de posibilitatea de a se infecta.

-Nu știu dacă sunt în măsură să dau eu un mesaj pentru români. Ce aș face eu în locul lor ar fi să am mare grijă și să îmi asum cu mare răspundere ceea ce fac, pentru că există riscul de a face boală asta și a muri. Fiecare face cum consideră. Recomand să urmeze totuși sfaturile autorităților și să nu se aventureze foarte departe de casă sau tot felul de nebunii. Cei care pot să doneze și cei care sunt eligibili și au avut virusul, duceți-vă și donați, nu e nimic complicat și chiar contează!

