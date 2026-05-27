Medic anestezist prins în flagrant injectându-şi morfină, într-un spital din Vatra Dornei, în timpul unor intervenţii chirurgicale

Un medic anestezist în vârstă de 39 de ani, de la un spital din Vatra Dornei, judeţul Suceava, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că în ultimul an s-a drogat cu fentanil, morfină şi petidină, substanţe cu regim special luate din farmacia unităţii medicale. Potrivit anchetatorilor, anestezistul a fost prins în flagrant delict, el injectându-şi substanţele inclusiv în incinta unităţii şi chiar în timpul unor intervenţii chirurgicale.

Poliţia Română informează că poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, împreună cu procurori ai Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unei persoane cercetate pentru delapidare şi deţinere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, ambele în formă continuată.

„Din probele administrate a reieşit că persoana, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 şi 24 aprilie 2026, dată la care a fost depistată în flagrant delict, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-ar fi prestat în cadrul unei unităţi medicale, din municipiul Vatra-Dornei, şi-ar fi însuşit din farmacia spitalului substanţe cu regim special (Fentanyl, Morfina şi Petidina). Ulterior, aceasta ar fi consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unităţii medicale şi în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (intervenţii chirurgicale)”, precizează sursa citată de News.ro.

Cercetările au reliefat că persoana în cauză, contrar procedurilor medicale, ar fi părăsit în mod nejustificat sala de operaţie, deşi pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenţia chirurgicală era în desfăşurare, se deplasa la un grup sanitar al spitalului şi şi-ar fi administrat substanţa stupefiantă prin injectare.

„De asemenea, în dimineaţa de 24 aprilie 2026, în incinta unităţii sanitare, în timpul efectuării unei operaţii, aceasta şi-ar fi însuşit o fiolă conţinând morfină şi o fiolă de Mialgin, ar fi părăsit sala de mai multe ori, contrar normelor medicale, şi s-ar fi deplasat la grupul sanitar, unde şi-ar fi administrat prin injectare conţinutul fiolei de Mialgin, fiind prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi deţinut asupra sa atât fiola utilizată, cât şi pe cea sigilată”, precizează poliţiştii.

Potrivit aceleiaşi surse, la examinarea fizică exterioară a medicului, s-a constat că acesta avea câte o plagă înţepată la nivelul antebraţelor.

Totodată, din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, ar fi procurat, pentru consum propriu, fără drept, diferite cantităţi de drog de mare risc (ADB-BUTINACA), de la o persoană trimisă în judecată în stare de arest preventiv, în luna martie 2026, de către procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava.

La data de 26 mai 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea formulată de către procurori şi a dispus arestarea preventivă a anestezistului.

