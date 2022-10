Medic cu zero activitate, pe bani mulți: Un chirurg este acuzat că nu a operat nici măcar un pacient, timp de un an

Apare încă un medic cu zero activitate, pe bani mulți. La spitalul din Găești, managerul spune că un coleg de al lui nu a operat nici măcar un pacient, timp de un an. Medicul se apără, susține că a avut un accident la mână și încă nu s-a recuperat complet.

-Pacienții internați... Câți? Niciunul. Niciun pacient internat. Eu am crezut că e o greșeală când am văzut prima dată, am crezut că n-au făcut bine ceva.

Managerii de spitale încep să se plângă de medicii care nu văd pacienți, dar încasează salarii mari. Nu pot însă să ia măsuri cu ei, pentru că legea nu prea îi ajută.

Laurențiu Belușică - manager Spitalul Găești: Mi-a spus că are o problemă de sănătate, la un deget, că a avut un accident casnic. Nu a prezentat documente, nu știu să fie documente în acest sens, nu se vede nimic.

Medicul în cauză a ajuns la Spitalul din Găești anul trecut, în luna iunie, prin transfer de la Cluj. Spune că a lucrat la acel moment în secția Covid și explică de ce nu are niciun pacient operat, deși este specialist primar de chirurgie generală.

Medic: Am avut un accident prin care, la mâna dreaptă, mi-a făcut imposibilă practicarea meseriei. Aș dori să încep activitatea și în blocul operator, însă în momentul de față șeful de secție nu a considerat să-mi dea în atribuții pacienți.

Salariul unui chirurg e de peste 10 mii de lei. În România nu există criterii de performanță, motiv pentru care și cei care muncesc, și cei care nu muncesc sunt plătiți la fel, lucru care produce nemulțumire.

Managerii spun că 5% din personalul multor spitale sunt în această situație, dar nu pot fi trași la răspundere.

